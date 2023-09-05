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怕被美國逮到 中國秘密成立新科技規劃機構

中國已秘密成立新的最高科技規劃機構「中央科學技術委員會」，並在今年7月召開首次會議。分析師指出，在美國祭出科技出口制裁和投資禁令下，中國對未來的科技戰略將保持低調。（彭博資料照）

中國已秘密成立新的最高科技規劃機構「中央科學技術委員會」，並在今年7月召開首次會議。分析師指出，在美國祭出科技出口制裁和投資禁令下，中國對未來的科技戰略將保持低調。（彭博資料照）

2023/09/05 11:05

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對中國實施半導體技術和設備等出口管制措施，並祭出投資禁令，讓中國難以發展頂尖技術，迫使中國決定關起門來自己搞。根據香港「南華早報」報導，中國已秘密成立新的最高科技規劃機構「中央科學技術委員會」，並在今年7月召開首次會議。分析師指出，在美國祭出科技出口制裁和投資禁令之下，北京當局對未來的科技戰略將保持低調。

報導說，中國官方其他新機構首次亮相時，官媒都會大肆報導，卻獨漏中央科學技術委員會的首次會議。針對這次會議，中國科技部僅在官網上簡單提及，該委員會7月10日召開1次學習會，以貫徹落實全國人大常委會會議的精神，除此之外，沒有透露更多細節。

分析師認為，中央科學技術委員會的保密工作可能會繼續下去，在地緣緊張局勢持續升溫，以及與美國的科技競爭加劇的情況下，中國政府將對未來的科技戰略保持低調。

分析師指出，中國的保密背後有多種因素，包括對美國政策壓力的擔憂、對間諜活動的擔憂，以及中央科學技術委員會與中國軍方之間潛在關係的擔憂。

中國在2015年推出的「中國製造2025」政策曾引發全球關注，並促使美中科技戰開打。中國後來收回了這項目標，試圖符合產業政策的國際規範，儘管很少有人相信該政策已不復存在。

1名熟悉中國科技政策決策的知情人士透露，中央科學技術委員會可能會監督軍隊的科技部門，或者是中共中央軍事委員會麾下的科學技術委員會（STC）。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）瓦德瓦尼人工智慧和先進技術中心高級研究員法蘭克（Michael Frank）表示，中國要實現中央科學技術委員會的高度保密可能很困難，對該委員會的會議記錄保密很容易，但要對國家研究人員、實驗室、大學、公司和投資人的行為保密要困難得多。

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