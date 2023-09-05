除了義大利麵還有其他吃法 義大利人要爆吃藍蟹解決生態浩劫

面對藍蟹威脅，義大利人主要還是以義大利麵搭配藍蟹食用。圖為藍蟹義大利麵。（法新社）

2023/09/05 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕義大利週邊海域及潟湖地區近期出現「藍蟹大軍」，對當地的蛤蜊、貽貝、淡菜等養殖業者造成重大衝擊，目前義大利各個農漁非政府組織也建議義大利人將藍蟹變成各種美味佳餚，包括義大利麵、海鮮飯甚至是沙拉中，為的就是要降低藍蟹帶來的生態浩劫。

根據美國《CNN》報導，義大利農民組織「Coldiretti」建議民眾將藍蟹煮熟後與迷迭香一同放入沙拉中，或是將藍蟹與大蒜拌炒後，和義大利麵一起吃，藉此對抗藍蟹這個「海洋殺手」。「Coldiretti」在聲明中指出，藍蟹除了影響貝類養殖場，破壞生物多樣性及生態系統外，藍蟹還會損害漁具，用鋒利的螯爪割斷漁網。

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儘管義大利政府8月7日已撥款290萬歐元（約新台幣1億118萬元）應對藍蟹入侵，但藍蟹造成的影響仍持續存在。義大利執政黨「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）建議，將加工鮪魚或其他魚類的罐頭工廠改為螃蟹加工廠，強化捕撈藍蟹來降低海中藍蟹的數量。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）8月時也拿著一盤螃蟹拍照，呼籲民眾多吃螃蟹。梅洛尼的姐夫、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）除了分享了梅洛尼這張照片，也在臉書上發布自己煮螃蟹的影片，並說此類「掠食者」可為許多人帶來經濟機會。

目前藍蟹在美國及亞洲市場較受歡迎，每公斤可賣到80歐元（約新台幣2720元），但在義大利當地價格卻十分低廉，義大利漁業聯合會將合法銷售價訂在每公斤10歐元（約新台幣344元），但在當地大多數超市，藍蟹供給遠大於需求，市價大多低於每公斤6歐元（約新台幣206元）。相比之下，在義大利較受歡迎且罕見的帝王蟹，每公斤就要價100歐元（約新台幣3443元）。

在政府及民間組織推動下，藍蟹正迅速成為全國各地餐廳的特色餐點，但主要烹調方式仍是搭配新鮮番茄或大蒜炒義大利麵。

義大利總理梅洛尼拿著一盤螃蟹拍照，呼籲民眾多吃螃蟹。（圖擷取自農業部長羅洛布里吉達臉書）

義大利政府與民間組織推行各種吃法，讓民眾多吃藍蟹。（法新社）

藍蟹在義大利因為大規模捕撈、民眾口味導致供給遠超過需求，市場價格非常低廉。圖為威尼斯當地捕獲的藍蟹。（法新社）

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