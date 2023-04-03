經典美食源自美國食譜？ 義大利學者發言引大批網友不滿

義大利帕爾馬大學食品歷史學教授格蘭迪（Alberto Grandi）接受媒體專訪時聲稱，該國的經典料理培根蛋麵（carbonara）其實來自美國，還表示義大利菜其實更像美國菜。發言一出引起大批義大利人不滿，該國農業協會（Coldiretti）更嘲諷其發言嚴重超越現實。（美聯社資料照）

2023/04/03 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕義大利近日剛把國家美食申請到聯合國教科文組織「人類非物質世界文化遺產」候選名單中，沒想到該國帕爾馬大學食品歷史學教授格蘭迪（Alberto Grandi）接受媒體專訪時卻聲稱，該國的經典料理培根蛋麵（carbonara）其實來自美國，還表示義大利菜其實更像美國菜。發言一出引起大批義大利人不滿，該國農業協會（Coldiretti）更嘲諷其發言嚴重超越現實。

綜合外媒報導，格蘭迪多年來都在質疑「義大利製造」（Made in Italy）的真實性，最近他在《金融時報》的專訪上表示，「義大利菜其實更像是美國菜」。以培根蛋麵為例，他表示，其實這道美食是二戰時期誕生於義大利的美國菜，是1944年由一名義大利廚師為了接待美軍，在麵內加入美國的許多食材發明，並不是義大利「傳統」料理。

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他表示，義大利人對於本土美食的崇拜源於一種「不安全感」，甚至發明了「傳統」當作美食佳餚的創始神話，藉以彌補因為歷史因素造成的不認同感。

格蘭迪在專訪上的發言震驚了原本對該國美食文化自豪的義大利人，不僅引來許多網友批評，也有其他專家、廚師發文反駁。義大利農業協會也抨擊，採訪內容對義大利美食進行了「超現實的攻擊」。

對於外界批評，格蘭迪絲毫不以為意，他認為，除了培根蛋麵外，披薩也是先出現在美國紐約，義大利直到1970年代才開始流行吃披薩。至於帕馬森起司（Parmesan cheese），則是由美國義大利移民在美國威斯康辛州開始製作生產。

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