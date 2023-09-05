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涉瓦格納兵變被拔官調查 「末日將軍」現蹤莫斯科

蘇洛維金疑似現身莫斯科，與妻子在路上散步。（路透）

蘇洛維金疑似現身莫斯科，與妻子在路上散步。（路透）

2023/09/05 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」在6月底發動軍事叛變，雖然以失敗告終，不過仍影響俄羅斯政局及軍事佈局，俄羅斯空天軍總司令、前烏克蘭戰爭俄軍總指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin）因涉嫌參與叛變，遭俄羅斯國安部門拘留。而自從兵變當天就未曾露面的蘇洛維金，近期被拍到人在莫斯科與妻子散步。

根據《路透》報導，2015年8月時，俄羅斯政府將俄羅斯空軍和俄羅斯航太防衛軍合併為「俄羅斯航空太空軍」（簡稱空天軍），蘇洛維金2017年被任命為空天軍總司令，去年10月起擔任對烏克蘭作戰總指揮官，但是蘇洛維金上任僅3個月就被撤換。

隨後蘇洛維金在今年6月底又捲入瓦格納兵變事件，據傳蘇洛維金事先知道兵變計劃，但他知情不報，事後遭到羈押，被聯邦安全局（FSB）訊問調查，並被軟禁在家。8月時則傳出蘇洛維金已被「拔官」，空天軍總司令由空天軍總參謀長阿夫扎洛夫暫代。

俄羅斯記者、前實境秀主持人兼社交名媛索布恰克（Ksenia Sobchak）4日在Telegarm發布一張照片，照片內為蘇洛維金和妻子安娜，索布恰克表示，蘇洛維金還活著，且身體健康，在莫斯科住家與家人在一起，索布恰克強調，照片是在4日拍攝。

「莫斯科之聲」（Ekho Moskvy）廣播電台前總編輯維內迪克托夫（Alexei Venediktov）也在Telegarm發文指稱，蘇洛維金正在住家中與家人在一起，他正在休假中。

蘇洛維金（左）自從6月底就不見蹤影，未在公眾場合露面。（法新社）

蘇洛維金（左）自從6月底就不見蹤影，未在公眾場合露面。（法新社）

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