惡劣！中國禁日水產 散播日相岸田吃海鮮緊急送醫假消息

中國官方禁止日本水產品輸入等措施，掀起民間反日潮，連嚴審內容的中國網路近來竟出現日本首相岸田文雄食用福島海鮮後中毒緊急送醫的假消息，還造謠稱是未提供來源的「日媒爆料」。（摘擷自「pincong.rocks」網路截圖）

2023/09/04 20:08

〔編譯楊芙宜／台北報導〕針對日本福島核處理水24日啟動排海，中國官方帶動宣布禁止日本水產品輸入等措施，中國民間則在官方措施和媒體鼓動下反日情緒高漲，而遭到嚴格言論審查的中國網路竟出現日本首相岸田文雄食用福島海鮮後中毒緊急送醫、喝過核處水的前日本內閣府政務官園田康博被傳罹癌死亡等假消息，岸田文雄中毒送醫的假消息照片其實是已故日本首相安倍晉三遇刺送醫的照片，而園田康博日前公開受訪為死訊闢謠。

岸田文雄為福島水產品安全性背書，8月30日中午在首相官邸與部分閣員的工作午餐親嚐福島水產品，31日也在東京一市場吃福島章魚，隨後中國網路上就大量出現「岸田試吃福島水產品後 身體不適被送醫急救」的消息，並搭配一張所謂岸田「被蓋住頭」躺在擔架上送醫急救的照片，成為中國網友關注焦點。

請繼續往下閱讀...

儘管有部分中國網友質疑該消息真實性、直言這麼重大訊息為何不見各大媒體報導，這則假消息仍一度在中國網路上廣為流傳。海外中文時事論壇「品葱」直指，在中國搜尋引擎百度上搜尋，發現很多相似新聞，標題都稱「日媒爆料」、內文卻未附上爆料的日媒名稱；從英國廣播公司（BBC）、Google用英文相關字搜尋，也都沒有類似岸田文雄身體不適的新聞，可見該消息純屬「造謠」。

日本共同社今（4）日報導，福島縣知事內堀雅雄4日在例行記者會上透露，東京電力福島第一核電站處理水排放入海開始後，疑似從中國等地打到縣內的騷擾電話合計高達9200通：截至8月30日，市町村政府合計接到了約3000通騷擾電話，學校和團體合計約為2500通；縣政府總機截至9月4日早晨約為3700通。1天接到30通騷擾電話的當地醫療機構，造成其診療業務都受到影響。

報導指出，中國在福島一核處理水啟動排海後，出現各種有關危險性的不實傳言。2011年10月時任日本內閣府政務官的園田康博為展現安全性，喝下東京電力福島第一核電站低濃度污染水經淨化後的水。不料，上週起中國網路就流傳一則消息，稱在喝完這杯核處理水後不久，「園田死於多發性骨髓瘤（一種血癌）」，且死時「全身腐爛」。

這項訊息一度引起日本媒體注意，紛紛找尋園田康博查證，迫使原本已退出政壇不願對此多言的園田出面接受共同社訪問，還對於他成為坊間謠言的焦點，「再次向地震災害經歷者和福島縣民致歉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法