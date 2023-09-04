小2女兒「自掏萬元買書包」 母得知錢來源後哭笑不得

小學女童每週百元零用錢卻「自掏萬元」想買書包；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/09/04 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前馬來西亞一位母親分享了一個讓她不知所措的事，表示自己每週只給女兒50令吉（約新台幣342元）的零用錢，沒想到他們在逛街時女兒卻突然掏出1550令吉（約新台幣1萬630元）打算購買價值899令吉（約新台幣6160元）的書包，向女兒追問錢的來源後，讓她相當震驚。

馬來西亞一名母親近日在臉書社團《UTAR Confessions - ALL Rejected / Censor Original Posts》 發文表示，8歲大的女兒目前就讀某國際學校的二年級，自己每個禮拜都會拿50令吉（約新台幣342元）的零用錢給女兒用來吃飯、買文具，近日母女倆去購物時，女兒突然要求購買一個價值899令吉（約新台幣6160元）的書包，昂貴的價格讓媽媽感到吃驚，就說要帶女兒去買其他文具，以此來轉移女兒的注意。

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怎料，女兒下秒竟說，「媽咪，我自己有錢。」接著從書包掏出一疊鈔票，經過細算竟有1550令吉（約新台幣1萬630元），原PO傻眼表示「我一個星期才給她50令吉，買食物都用完了，怎麼可能她還有1千多塊」，完全想不透女兒為何身上有這麼多錢。

後來，原PO回家和老公確認沒給女兒錢後，立即向女兒追問錢的來源，才得知女兒竟在校內趁著課間休息時間開盤做莊賭大小賺錢，「我聽完後既驚訝又生氣，不知道應該高興還是擔心。」，而老公聽完只會哈哈大笑，更讓她不知道該怎麼辦才好。

貼文PO出後，網友紛紛留言表示，「女兒有前途」、「人才」、「要繼續好好栽培下去」、「有點複雜的感覺」、「太厲害了，商業人才」、「未來超優秀」、「前途無量」。

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