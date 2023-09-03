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武肺新魔王BA.2.86 已入侵美國5州

武肺新型變異株BA.2.86，目前已在美國5個州出現病例。美國武肺病房示意圖。（彭博）

武肺新型變異株BA.2.86，目前已在美國5個州出現病例。美國武肺病房示意圖。（彭博）

2023/09/03 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變異株BA.2.86，其刺突蛋白擁有30多個突變，而病毒就是利用刺突蛋白附著和感染人體細胞，目前已在美國5個州出現病例，有可能導致全美武肺住院人數增加。

《ABC》報導，美國密西根州、紐約州和維吉尼亞州先前已驗出BA.2.86個案，德州、俄亥俄州則於8月31日確認州內出現首起BA.2.86病例，衛生官員將監控其傳染性以及傳播速度。

據了解，BA.2.86在今年7月24日首次於丹麥發現，接下來擴散到以色列、加拿大、英國、法國、葡萄牙和南非等地，美國則是密西根州最先出現。

在武肺疫情爆發以來，一共出現了數百種變種病毒，其中大多數最終都消失了，但BA.2.86的突變狀況較特殊，世界各國的公衛專家目前都在觀察其發展狀況。

美國范登堡大學醫學中心傳染病學者沙夫納（William Schaffner）表示，目前境內新增病例是以Omicron變異株XBB的分支EG.5為主，BA.2.86應該不會替代成為主要的病毒株。

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