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愛因斯坦14頁親筆手稿現蹤 拍賣價估3001萬起跳

今年佳士得（Christie’s）秋季拍賣會，傳出將拍賣「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）以德文寫下的14頁親筆手稿。（圖擷取自Christie's官網）

今年佳士得（Christie’s）秋季拍賣會，傳出將拍賣「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）以德文寫下的14頁親筆手稿。（圖擷取自Christie's官網）

2023/09/01 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年佳士得（Christie’s）秋季拍賣會，將在23日於中國上海外灘華爾道夫酒店舉行。在眾多拍賣商品中，傳出將拍賣「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）以德文寫下的14頁親筆手稿，估價達700萬人民幣（約新台幣3001萬）。

綜合外媒報導，這份手稿的英譯本，首次發表於1929年2月3日《紐約時報》（The New York Times）的特別增刊上，當時愛因斯坦受《紐約時報》之託，以較為簡單的形式來向大眾解釋他對科學的兩大貢獻，分別為1905年發表的「狹義相對論」（Special relativity）和1915年發表的「廣義相對論」（General relativity）。

報導指出，即將被拍賣的14頁德文手稿中，講述了相對論的發現歷史與原理，同時還寫下與之相關的科學公式，在收藏家與科學迷眼中相當珍貴。佳士得亞太區古典藝術部主管希爾頓 （Georgina Hilton）表示，「這份手稿為我們提供了對愛因斯坦思想過程的獨特且迷人的了解，並追溯了他的開創性思想的演變」。

希爾頓還指出，因為中國收藏家對科學文物有濃厚的興趣，因此他們認為很適合將這份獨特的愛因斯坦手稿，在上海進行展示與拍賣。另外，佳士德拍賣行預估這份手稿的拍賣價，可上看700萬萬人民幣至1000萬人民幣（約新台幣3001至4288萬）。

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