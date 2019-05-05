拍賣珍貴錄音！愛因斯坦親口聊音樂和政治

2019-05-05 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕「現代物理學之父」愛因斯坦（Albert Einstein）1951年的珍貴錄音檔於4日開始拍賣，不過更引外界關注的是錄音內容，因為愛因斯坦提及他對古典音樂的熱愛，還有對二次世界大戰時，美國在日本投下原子彈的看法。

綜合外媒報導，愛因斯坦雖然是20世紀最偉大的科學家，但也是出了名的害羞、低調，所以關於他的視聽資料並不多。拍賣網站「Heritage Auctions」在美東時間4日凌晨12時，以3500美元（約新台幣10萬元）的起標價，開放競標1951年愛因斯坦有段長達33分鐘的錄音，網站上可以試聽3分鐘的剪輯版。

錄音中，愛因斯坦和2個朋友愉快地交談，以濃重的德國口音表達對貝多芬、舒伯特和布拉姆斯等古典音樂家的熱愛，還說「我也很喜歡瓦格納」，而在他年輕的時候，覺得沒有比羅馬尼亞作曲家安奈斯可（George Enescu）的小提琴協奏曲更好的音樂了。

另外，二次世界大戰接近尾聲時，美國前總統杜魯門任內（Harry S. Truman），美軍1945年8月先後在日本的廣島和長崎投下原子彈，造成極大傷亡。對此愛因斯坦說，他覺得杜魯門和小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）是迥異的人，如果當時小羅斯福還活著的話，就不會向日本投原子彈了。

拍賣網站的愛因斯坦錄音檔

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