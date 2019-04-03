414萬元！愛因斯坦二戰初期信件標出

2019-04-03 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕知名已故物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）生前書信近期內登上拍賣會，由美國洛杉磯「Nate D. Sanders」拍賣公司拍出的信函，他在1939年寫信給1位博士，這封信在3月28日從1.2萬美元（約台幣37萬元）開始起標，最終被以13萬4343美元價格標下，折合台幣約為414萬255元。

綜合外媒報導，愛因斯坦在1939年寫給1名博士的信件中提到，猶太人能夠生存數千年取決於相互幫助的傳統；當時正值德國納粹迫害猶太人之際，也是第2次世界大戰爆發不到3個月前，愛因斯坦寫道：「除了我們的團結和我們的知識，我們沒有別的自衛手段」；這封信以13萬4343美元拍出。

另外幾封愛因斯坦信也登上拍賣會，有2封是他在1921年至1934年間寫的信，當中顯示他如何看待希特勒在德國的崛起以及猶太人的抵抗；在其中1封信中，這位出生於德國的猶太物理學家於1921年寫信給他的妹妹，內容顯示他因為德國屠殺猶太人，將會拒絕前往慕尼黑，並強調自己反對德國迫害猶太人。

愛因斯坦在1934年的另一封信中，對他的第一任妻子闡述自己寄錢照顧他們患有精神分裂症的兒子，他告訴她自己一直在用「最極端的方式」自我約束，愛因斯坦寫道，「所有這一切都是瘋狂希特勒造成的結果，這完全破壞了我身邊所有人的生活」。

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