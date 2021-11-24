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    愛因斯坦現存唯二相對論起源手稿拍賣 3.65億元天價落槌

    目前已知唯二記錄著廣義相對論起源的愛因斯坦手稿，最後以1170萬歐元（約3.65億元台幣）得標，創天價紀錄。（路透）

    目前已知唯二記錄著廣義相對論起源的愛因斯坦手稿，最後以1170萬歐元（約3.65億元台幣）得標，創天價紀錄。（路透）

    2021/11/24 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾物理學家獎得主愛因斯坦所提出的相對論，影響後世鉅深，一份愛因斯坦與好友貝索（Michele Besso）在1913年6月至1914年初撰寫的54頁親筆手稿出現在拍賣場，為目前已知唯二記錄著廣義相對論起源的手稿，最後這份文件以1170萬歐元（約3.65億元台幣）得標，是原先預估的4倍。

    綜合外媒報導，愛因斯坦與好友貝索在1913年6月至1914年初撰寫的54頁親筆手稿在拍賣所曝光，該文件記錄了廣義相對論理論發展的關鍵階段，重塑當代對宇宙運作方式的理解，這份手稿沒有裝訂，甚至這54頁手稿連紙張類型都不一樣，可以看的出來當時兩人在工作時是「想到什麼抓到紙張就寫下」。

    這份共54頁的手稿中，有26頁是愛因斯坦的筆跡，其他是貝索所寫，是目前已知僅有兩份記錄廣義相對論起源的工作文件之一，另外1份愛因斯坦留下的親筆手稿，現存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館中。

    在23日於巴黎舉辦的佳士得拍賣會上，這份手稿以1170萬歐元拍出，比拍賣前的估值還要多出4倍之多，也創下愛因斯坦著作物中的最高價，不過拍賣會未透露是何人得標。

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