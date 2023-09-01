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美駐日大使易曼紐訪福島 試吃水產表支持

美國駐日大使易曼紐。（美聯社檔案照）

美國駐日大使易曼紐。（美聯社檔案照）

2023/09/01 14:50

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕美國駐日大使易曼紐昨天訪問福島縣相馬市，試吃當地的水產品和農產品，以行動表達對日本農漁水產品的支持，易曼紐並批評中國禁止日本水產品進口是「赤裸裸的政治操作」。

另一方面，8月24日之後，日本民眾透過「故鄉稅」的捐款換禮品制度，向北海道訂購扇貝的人數大幅增加，24到29日間訂購數為去年同期的1.7倍，多名捐款民眾主動留言「不要被禁運打敗」，表達對產地的支援。故鄉稅的營運網站「Furusato Choice」指出，除了北海道產的扇貝，指定要福島產的章魚和魚干等件事也大幅增加。

日本從上月24日起啟動福島核一廠處理水排海作業，中國宣布禁止日本水產品和水產加工品進口，放任中國民眾各種對日本惡意中傷的行為。在日本極為活躍的美國駐日大使易曼紐，高調前往福島，以行動支持在地農漁業。

這是易曼紐在處理水排海作業啟動後首次訪問福島縣相馬市，他與地方漁民交流，參觀當地的漁港的物產品，讓媒體拍攝他在試吃的畫面，易曼紐並向媒體表示，希望讓國內外的人知道福島的水產品非常安全。午餐則與相馬市長立谷秀清一起享用當地捕獲的比目魚生魚片和各種海鮮料理，直呼「歐伊西」。

對於中國禁運日本水產品，易曼紐批判這是「赤裸裸的政治操作」，他也呼籲不要被中國的假消息騙了，並表達「美國堅決支持日本，很自豪與日本同在」。

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