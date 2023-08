新書披露：澤倫斯基要求多「惹毛」拜登 首訪白宮就搞砸

美國總統拜登(右)2021年9月1日,在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基(左)會面。(法新社)

2023/08/31 22:51

〔編譯管淑平/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭一年多以來,美國一直透過軍事、經濟援助,力挺烏國抗俄。不過,一本即將出版的新書揭露,在開戰前、2021年9月澤倫斯基上任總統後首次訪問白宮,卻把美國總統拜登「惹毛」,「搞砸」了這場會面。

英國《衛報》8月30日報導,這本下週將出版的新書「最後的政治人物:拜登的白宮內幕以及為美國未來的搏鬥(The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future,暫譯)」,美國記者出身的作者佛爾(Franklin Foer)描寫這場會面,由於澤倫斯基要求加入北大西洋公約組織(NATO)以及對聯盟動態的「荒謬分析」,讓拜登「火大」,兩人在該次會面未能建立和睦關係;「就連(拜登)政府裡最熱忱支持澤倫斯基的人,都認同他搞砸了」,「這場會面意味著未來會有更多困難的對話」。

請繼續往下閱讀...

2019年當選總統後面臨俄羅斯壓力的澤倫斯基,一直尋求訪問白宮,但是美國前任總統川普拒絕邀請他,因為他不肯協助川普挖包括拜登在內的對手黑料。佛爾在書中宣稱,澤倫斯基因此一直積怨在心裡,而且將他所受羞辱、政治難堪「至少下意識地⋯⋯似乎怪罪」拜登。

書中說,澤倫斯基認為拜登軟弱、尤其是針對2021年稍早拜登豁免制裁興建「北溪二號」油氣管的一家俄羅斯公司,認為拜登這項決定打擊烏國經濟和安全利益;拜登雖給予澤倫斯基訪問白宮會面的機會,但是對他「沒太高評價」。

根據書中所述,那場白宮會面,澤倫斯基「在他的談話中塞了一長串要求」,其中首要的就是「他需要加入北約」,而拜登是帶著預期烏克蘭對美國的支持表達感謝,進行這場會面。

當時外界已廣泛擔心俄國正準備入侵烏克蘭。書中說,「澤倫斯基乞求加入北約後,開始告誡指北約其實是歷史遺物、重要性已減弱,他告訴拜登,法國和德國都準備退出北約」,佛爾寫道「這是荒謬的分析,也是明明白白的矛盾,而這把拜登惹毛了。」

佛爾書中談到的這場白宮會談,一如書中其他章節內容,並未直接引述或者引用消息來源,但出版商「企鵝藍燈書屋(Penguin Random House)」說,此書是根據「獨一無二管道取得在拜登身邊數十年的最密切核心顧問的消息」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法