新書披露：澤倫斯基要求多「惹毛」拜登 首訪白宮就搞砸

美國總統拜登（右）2021年9月1日，在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（法新社）

2023/08/31 22:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭一年多以來，美國一直透過軍事、經濟援助，力挺烏國抗俄。不過，一本即將出版的新書揭露，在開戰前、2021年9月澤倫斯基上任總統後首次訪問白宮，卻把美國總統拜登「惹毛」，「搞砸」了這場會面。

英國《衛報》8月30日報導，這本下週將出版的新書「最後的政治人物：拜登的白宮內幕以及為美國未來的搏鬥（The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future，暫譯）」，美國記者出身的作者佛爾（Franklin Foer）描寫這場會面，由於澤倫斯基要求加入北大西洋公約組織（NATO）以及對聯盟動態的「荒謬分析」，讓拜登「火大」，兩人在該次會面未能建立和睦關係；「就連（拜登）政府裡最熱忱支持澤倫斯基的人，都認同他搞砸了」，「這場會面意味著未來會有更多困難的對話」。

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2019年當選總統後面臨俄羅斯壓力的澤倫斯基，一直尋求訪問白宮，但是美國前任總統川普拒絕邀請他，因為他不肯協助川普挖包括拜登在內的對手黑料。佛爾在書中宣稱，澤倫斯基因此一直積怨在心裡，而且將他所受羞辱、政治難堪「至少下意識地⋯⋯似乎怪罪」拜登。

書中說，澤倫斯基認為拜登軟弱、尤其是針對2021年稍早拜登豁免制裁興建「北溪二號」油氣管的一家俄羅斯公司，認為拜登這項決定打擊烏國經濟和安全利益；拜登雖給予澤倫斯基訪問白宮會面的機會，但是對他「沒太高評價」。

根據書中所述，那場白宮會面，澤倫斯基「在他的談話中塞了一長串要求」，其中首要的就是「他需要加入北約」，而拜登是帶著預期烏克蘭對美國的支持表達感謝，進行這場會面。

當時外界已廣泛擔心俄國正準備入侵烏克蘭。書中說，「澤倫斯基乞求加入北約後，開始告誡指北約其實是歷史遺物、重要性已減弱，他告訴拜登，法國和德國都準備退出北約」，佛爾寫道「這是荒謬的分析，也是明明白白的矛盾，而這把拜登惹毛了。」

佛爾書中談到的這場白宮會談，一如書中其他章節內容，並未直接引述或者引用消息來源，但出版商「企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）」說，此書是根據「獨一無二管道取得在拜登身邊數十年的最密切核心顧問的消息」。

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