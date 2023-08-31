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扯！學生午休「趴桌睡」一學期要收875元 中國網友：想錢想瘋了

中國廣東省一所學校學生趴桌午睡要收費，引發家長反彈。（翻攝自微博）

中國廣東省一所學校學生趴桌午睡要收費，引發家長反彈。（翻攝自微博）

2023/08/31 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省一所學校日前在新學期開始提出要收取午休費用，根據不同的午休方式，費用也不同，即使只是普通趴在桌上午睡，竟也要支付人民幣200元（約新台幣875元），讓一票家長覺得十分荒謬。

據《搜狐》報導，中國廣東省東莞市一所學校在新學期開始要求學生支付在校午休費用，家長本月28日在群組看到校方師長傳訊通知，說明午休時段收費方式分成三種，趴在桌上午睡每學期收人民幣200元、躺午休墊睡覺每學期收360元（約新台幣1575元），如果選擇到午休室床位睡覺則每學期收680元（約新台幣2975元），讓家長非常氣憤，表示這是不合理的收費行為，認為午休是學生的權利，不應該被收取費用。

對此，許多家長表示無法接受，認為這是對學生權利的侵犯，質疑校方收費的依據與合理性，並投訴教育局，要求介入調查。而校方則出面說明，午休收費是自願性質，學生可以選擇是否在校午休也能有老師看管，或是回家休息，並強調這是「屬於東莞市規定的學校課後服務，相當於午休人員管理費」，但許多人認為回家午休根本辦不到，光是往返的時間，就沒時間休息，而且也不是每個家長都有時間接送小孩。校方的作法等於是變相逼迫家長就是要付錢。

消息在網路掀起話題，不少網友熱議痛斥「乾脆上廁所也收錢好了」、「這學校想錢想瘋了」、「以後在學校呼吸是不是要交呼吸費？」、「教育資本化了」、「吃相有夠難看」。

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