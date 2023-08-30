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前中國宗教局長崔茂虎遭雙開 被指奢靡享樂收賄

前中共統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎今天被「雙開」。據中央紀委國家監委，經查他奢靡享樂、大搞權色金錢交易，以及收賄犯罪等原因所致。（圖擷取自「百度百科」）

前中共統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎今天被「雙開」。據中央紀委國家監委，經查他奢靡享樂、大搞權色金錢交易，以及收賄犯罪等原因所致。（圖擷取自「百度百科」）

2023/08/30 12:45

〔中央社〕前中共統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎今天被「雙開」。據中央紀委國家監委，經查他奢靡享樂、大搞權色金錢交易，以及收賄犯罪等原因所致。

今年3月中旬，崔茂虎因涉嫌嚴重違法違紀，接受調查。今年2月，佛光山星雲法師圓寂，崔茂虎當時以國家宗教事務局局長、中華宗教文化交流協會會長身分，向佛光山宗務委員會致唁函，表達哀悼與慰問。

據中國官方今天通報，經過調查，崔茂虎被指喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識缺失，落實中共中央決策部署不堅決，違規佔用耕地搞政績工程，履行全面從嚴治黨主體責任不力，處心積慮對抗組織審查。

通報也說，他沉迷奢靡享樂，違規選拔任用幹部，違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬和其他特定關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易。

其他還有，違規干預和插手司法活動；毫無紀法底線，利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報說，崔茂虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌收賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

因此經決定給予崔茂虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共20大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據星島日報此前披露，崔茂虎被調查，主要是因為其在雲南工作期間的事情受查。

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