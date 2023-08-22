全球一半貨櫃船運通過台海 德外長：無法接受中國片面改變現狀

德國外交部長貝爾伯克今天在視訊對澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」的演說中強調，「任何片面改變台灣海峽現狀都令人無法接受，如果這是包括了強制或軍事手段的話，更是如此」。（法新社）

2023/08/22 19:31

〔編譯楊芙宜／台北報導〕德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）週二透過視訊對澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）發表演說，強調印太地區對歐洲的經濟重要性，她說全球一半貨櫃船運通過台灣海峽，「任何片面改變台灣海峽現狀都令人無法接受，如果這包含強制或軍事手段，更是如此」。

《路透》報導，貝爾伯克在視訊演說中表示，中國對世界帶來一項「最根本」的挑戰，即「我們在這個世界上共同生活的基本原則」；「中國已經改變，這是為什麼我們對中國的政策也需要改變」；德國將與像澳洲一樣的中型國家合作，降低在印太地區的緊張。

請繼續往下閱讀...

德國7月甫參加在澳洲的13國聯合軍事演習「護身軍刀」（Talisman Sabre），8月19日並在斐濟開設第一個太平洋島國大使館。

貝爾伯克指出，儘管中國在氣候變遷、貿易和投資方面是一個夥伴，但當談到我們如何在這個世界上共同生活的基本原則時，中國是「一個敵手」。

她意有所指地說：「我們所見到的一個世界是，日益加劇的體制性競爭出現，在其間，一些獨裁政權尋求改變國際秩序以擴大勢力範圍，不只運用軍事力量，也利用其經濟影響力。」

貝爾伯克表示，許多國家轉向中國、因為它們缺乏替代選項，但「德國想要改變這一點」；德國不會在不同集團間提倡新的對抗，但會分散本身貿易夥伴和去風險，「我們痛苦地學到，我們單邊依賴俄羅斯能源進口，讓我們變得多脆弱。我們不想要重蹈覆轍」。

她說，德國希望在澳洲建立稀土和鋰礦的直接供應，但大多數澳洲的鋰被運至中國加工，應該降低這項「有風險的繞道」作業，畢竟「採礦和加工是地緣政治」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法