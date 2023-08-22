毒手殺7嬰、企圖謀害6嬰未遂 英國護理師判終身監禁

英國護理師萊比因殺害7名嬰兒，並企圖對其他6名嬰兒下手，法院21日判終身監禁。（路透）

2023/08/22 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國護理師萊比（Lucy Letby）2015年到2016年期間在醫院殺害5名男嬰和2名女嬰，並企圖對其他6名嬰兒下手，英國曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）21日對萊比判處終身監禁、不得假釋。

綜合外媒報導，萊比於2015年到2016年在徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）給嬰兒注射胰島素或空氣，以及強行餵奶，殺害5名男嬰和2名女嬰，其中最年幼的受害者才剛誕生1天。除了她殺害的7名嬰兒，萊比還打算對其他6名嬰兒下手。

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由於該院新生兒部門收治早產或罹病的嬰兒，該部門收治嬰兒因不明原因死亡或病倒的人數愈來愈多，引起資深醫師關切，萊比的犯行才因此曝光。經過曼徹斯特刑事法院10個月審理後，萊比在上週被判犯有7項殺人罪和7項殺人未遂罪。不過陪審團無法針對她是否試圖殺死其他6名嬰兒達成共識，並宣判她的另外兩項殺人未遂指控不成立。

法官戈斯（James Goss）21日宣布判決時對此表示，萊比的行為是場殘酷、精心策劃和憤世嫉俗的兒童謀殺行動，涉及年齡最小、最脆弱的嬰兒。戈斯強調：「你的行為充滿了近乎虐待的深深惡意，你毫無悔意，沒有任何減刑因素，你將在監獄裡度過餘生。」判處她終身監禁，且不得假釋。

由於萊比拒絕出庭聽取判決，戈斯也下令將宣判內容及受害者父母稍早在法庭上對此案造成影響的陳述內容轉交給萊比。

女性在英國被判處終身監禁十分少見，除了萊比以外，英國先前只有韓德麗（Myra Hindley）、衛斯特（Rose West）與丹妮希（Joanna Dennehy）3名女性被判處終身監禁，萊比則是英國近代史上第4人。此外，萊比因為殺害7名嬰兒，也成為英國現代史上殺害最多兒童的連續殺手。

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萊比因為殺害7名嬰兒，也成為英國現代史上殺害最多兒童的連續殺手。（法新社）

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