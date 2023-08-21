南韓「IQ204神童」跳級上明星高中 疑遭嚴重校園霸凌自請退學

被譽為「天才兒童」的南韓10歲男童白岡鉉（백강현，音譯），在19日公開宣布決定退學，其父則透露兒子退學原因，是因為他在學校遭遇嚴重的霸凌。（圖擷取自백강현 YouTube）

2023/08/21 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「天才兒童」的南韓10歲男童白岡鉉（백강현，音譯），過去曾被國際高智商組織門薩（Mensa）測出智商高達204，更從3歲起上過不少韓國綜藝節目，還在今年3月跳級進入到名校首爾科學高中就讀。然而他在入校僅5個月，就在19日公開宣布決定退學，其父則透露兒子退學原因，是因為他在學校遭遇嚴重的霸凌。

綜合韓媒報導，2012年11月出生的白岡鉉，早在3歲半左右就展現出驚人的數學、音樂天賦，之後更是提前完成小學、中學的學業，並在2023年3月跳級進入首爾名校之一的首爾科學高中就讀。然而，白岡鉉19日透過YouTube頻道透露，自己已在18日選擇自行退學，更透露他是因為不想逐漸成為「只懂解數學題目的機器」，所以主動拜託父親幫忙其申請退學，而他的父親也立刻同意此事。

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白岡鉉還透露，接下來他會一邊備考大學入學考試，一邊繼續做自己喜歡的事情，像是作曲、創造桌遊、上跆拳道班等。不料這支影片曝光不久，白岡鉉雙親竟收到一封透過電子郵件寄出的恐嚇信，寄件者自稱是白岡鉉高中同學的家長A，更在信中聲稱白岡鉉退學的原因是「期中考只答對1題數學」根本是因為成績不好才退學，還宣稱校方在讓白岡鉉入學時，完全沒讓他接受任何測驗，才導致這樣的下場。

家長A更針對白岡鉉在影片中表示「不想成為解題機器」進行嘲諷，「拜託，我家小孩也是17個月大就會英文ABC大小寫、4歲就會四則運算，這所校園裡哪個學生不是這樣的？你說不想成為只懂解題的機器而退學，實際上是因為考試成績全校倒數第一、無法理解課堂內容吧？如果你不敢說，至少不要讓同校學生的名聲被拖垮啊」，甚至還要求白岡鉉刪除「說謊影片」，否則會將這些消息公諸於世。

對於信中的各種指控，白岡鉉的父親認為「相當無禮」也表示並非事實，在與律師商討後決定公開信件內容，並於昨（20）日和今日接連上傳影片，解釋信中的不實資訊。白父首先提到，兒子當時接受了2至3小時的入學考，是靠正當管道入學；接著兒子被批評期中考分數不算優秀、「只答對1題數學」，他則表示兒子成績確實沒有特別優異，但所有科目成績均有達到平均分數，因此信中說法也非事實。

白父更指出，導致兒子退學的主要原因和學業無關，而是因為兒子在學校遭遇嚴重的「校園暴力」、「肢體霸凌」，嚴重程度甚至一度鬧到要報警提告、必須要召開校園暴力委員會的情況。白父表示，校方根本沒有針對霸凌問題妥善處理，即便他與妻子決定不對加害學生提告、決定停止要求召開校園霸凌委員會，問題依舊無法獲得改善，因此夫妻倆決定在校園霸凌惡化成校園暴力前，同意讓兒子離開這所學校。

白父還透露，兒子在學校被同學孤立、排擠，更被當作透明人般無視，不但分組作業也無法參與，甚至還有學生會拿著網路上的惡意中傷留言取笑他，種種欺凌行為導致兒子的體重從原本的27公斤，迅速下滑到22公斤。最後白父表示，後續將會公開更多兒子被這些高中同學霸凌的實質證據。

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