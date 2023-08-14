乘客揚言「炸毀飛機」 馬航客機起飛2小時緊急折返雪梨機場

馬來西亞航空MH122班機上，一名乘客揚言炸毀飛機，並威脅機組人員和乘客。（圖擷取自Youtube）

2023/08/14 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空（Malaysia Airlines）一架A330客機MH122號班機，在今日從澳洲雪梨起飛後，因一名乘客揚言炸毀飛機，不得不在起飛約2個多小時後返航雪梨機場。這一事件導致32架國內航線的班機在雪梨機場取消或延誤。

綜合外媒報導，馬來西亞航空MH122班機在當地時間14日下午1時40分從雪梨起飛，計劃飛行約8小時抵達吉隆坡，卻在飛機起飛兩小時後，於3點47分返航降落回雪梨機場。

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報導指出，一名乘客在社群網站上發文，聲稱機上有人正在「威脅機組人員和乘客」，並揚言要炸毀飛機。不過，機組人員檢查了該名乘客的背包，未發現任何爆炸物品。

澳洲聯邦警署表示，警方接獲「緊急事件」通報後前往機場待命，在機上逮捕了一名45歲的男子，但他的具體罪名尚未公開。

馬來西亞航空發表聲明表示，由於機上199名乘客和12名機組人員的安全是首要考慮，機長決定返回雪梨機場，且受到此事件的影響，乘客將會被安排轉乘到下一個航班，並感謝有關當局對此事件的即時處理，和乘客在緊急狀況下的冷靜合作表示感謝。

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