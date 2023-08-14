首爾連2天出現比基尼辣妹露美背翹臀 警考慮查辦「過度暴露罪」

首爾江南區11日出現4名比基尼辣妹坐著重機奔馳在路上。（圖翻攝自韓網fmkorea）

2023/08/14 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾近日出現4名比基尼辣妹坐在重機後座於路上奔馳，香豔畫面隨即被拍下PO網瘋傳，不料隔一天，首爾市中心又有數名比基尼辣妹騎著滑板車出現在市民的視野，一系列照片在韓網掀起熱議。

綜合《韓聯社》 、《朝鮮日報》報導，上週五（11日）中午左右，首爾江南區德黑蘭路出現4輛博眼球的重機，4名男騎士身後各載一名身穿比基尼的辣妹，白皙美背、渾圓翹臀從後方視角看過去一覽無遺，後續警方在「現代百貨COEX店」附近攔停這4輛重機並將一行8人帶回派出所，他們宣稱這麼做是為了雜誌宣傳。

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不僅如此，隔天（12日）在首爾麻浦區，有民眾看到數名也是身穿比基尼的女子在弘大商圈騎滑板車，首爾鬧區連2天出現比基尼辣妹的照片在韓網瘋傳，目前不清楚這些人的確切目的。

首爾警方正考慮是否依《輕罪處罰法》的「過度暴露罪」對這些人提出指控。南韓的過度暴露罪指的是在公開場合公然暴露身體重要部位，給他人帶來羞恥或不快感受，可處10萬韓元（約新台幣2400元）以下罰款或拘留。

報導指出，去年8月，南韓YouTuber「BOSS J」為了流量，在首爾江南區、梨泰院一帶騎重機載一名身穿火辣比基尼的女子，後續2人都以過度暴露罪送辦。

比基尼辣妹被首爾警方盤查。（圖翻攝自韓網fmkorea）

12日首爾弘大商圈也出現數名比基尼辣妹騎著滑板車。（圖翻攝自韓網fmkorea）

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