前UFC冠軍稱台灣是國家 小粉紅崩潰出征：你會死得很慘！

UFC前輕量級冠軍努馬戈梅多夫近日因稱台灣為國家遭中國小粉紅出征。（圖翻攝自Khabib Nurmagomedov_IG）

2023/08/13 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕人的一生必經辱華！「終極格鬥冠軍賽」（UFC）前輕量級冠軍努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov）近日因公開稱台灣為國家遭中國小粉紅出征，引發外界討論。

俄羅斯達吉斯坦共和國籍綜合格鬥職業拳手、人稱「小鷹」的努馬戈梅多夫，雖於2021年退役，但近期又回到老東家「美國跆拳道學院」（American Kickboxing Academy，AKA）戰隊展開訓練。本月8日結束訓練行程後，努馬戈梅多夫透過Instagram分享自己與來自其他國家訓練夥伴的合照。

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努馬戈梅多夫在貼文中表示，「我在加州聖荷西的5天行程結束了。這張照片中，有來自世界各地的人們，包括日本、美國、俄羅斯、烏拉圭、秘魯、巴西、墨西哥、烏克蘭、沙烏特阿拉伯、菲律賓、台灣、波士尼亞與赫塞哥維納，這項運動團結了我們。」

由於努馬哥梅多夫稱台灣為國家，該貼文下方湧入不少中國小粉紅出征，「台灣是中國的領土，不是一個國家」、「誰來告訴這個白癡，台灣是中國的一個省」、「台灣TM屬於中國，別試圖挑戰十六億中國人的底線，那樣你會死得很慘」。不過隨即有大批網友回嗆小粉紅，「台灣NO.1」、「認清事實，別再出來丟臉了」、「你們這樣罵能改變什麼，台灣還是不歸你管阿」、「不要再意淫台灣了，只會讓你們顯得可憐」。

UFC前輕量級冠軍努馬戈梅多夫近日因稱台灣為國家遭中國小粉紅出征。（圖翻攝自Khabib Nurmagomedov_IG）

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