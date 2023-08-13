為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

前UFC冠軍稱台灣是國家 小粉紅崩潰出征：你會死得很慘！

UFC前輕量級冠軍努馬戈梅多夫近日因稱台灣為國家遭中國小粉紅出征。（圖翻攝自Khabib Nurmagomedov_IG）

UFC前輕量級冠軍努馬戈梅多夫近日因稱台灣為國家遭中國小粉紅出征。（圖翻攝自Khabib Nurmagomedov_IG）

2023/08/13 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕人的一生必經辱華！「終極格鬥冠軍賽」（UFC）前輕量級冠軍努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov）近日因公開稱台灣為國家遭中國小粉紅出征，引發外界討論。

俄羅斯達吉斯坦共和國籍綜合格鬥職業拳手、人稱「小鷹」的努馬戈梅多夫，雖於2021年退役，但近期又回到老東家「美國跆拳道學院」（American Kickboxing Academy，AKA）戰隊展開訓練。本月8日結束訓練行程後，努馬戈梅多夫透過Instagram分享自己與來自其他國家訓練夥伴的合照。

努馬戈梅多夫在貼文中表示，「我在加州聖荷西的5天行程結束了。這張照片中，有來自世界各地的人們，包括日本、美國、俄羅斯、烏拉圭、秘魯、巴西、墨西哥、烏克蘭、沙烏特阿拉伯、菲律賓、台灣、波士尼亞與赫塞哥維納，這項運動團結了我們。」

由於努馬哥梅多夫稱台灣為國家，該貼文下方湧入不少中國小粉紅出征，「台灣是中國的領土，不是一個國家」、「誰來告訴這個白癡，台灣是中國的一個省」、「台灣TM屬於中國，別試圖挑戰十六億中國人的底線，那樣你會死得很慘」。不過隨即有大批網友回嗆小粉紅，「台灣NO.1」、「認清事實，別再出來丟臉了」、「你們這樣罵能改變什麼，台灣還是不歸你管阿」、「不要再意淫台灣了，只會讓你們顯得可憐」。

UFC前輕量級冠軍努馬戈梅多夫近日因稱台灣為國家遭中國小粉紅出征。（圖翻攝自Khabib Nurmagomedov_IG）

UFC前輕量級冠軍努馬戈梅多夫近日因稱台灣為國家遭中國小粉紅出征。（圖翻攝自Khabib Nurmagomedov_IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國台灣？ 宋雨琦失言被出征 小粉紅急護航
2023/07/18 17:09

中國台灣？ 宋雨琦失言被出征 小粉紅急護航
「將台灣列國家」遭出征！寶格麗道歉 中官媒竟加碼要求這件事...
2023/07/11 23:04

「將台灣列國家」遭出征！寶格麗道歉 中官媒竟加碼要求這件事...

腳底救星「鞋墊」！健康人生的關鍵
小S幫國手加油遭出征 中國千萬粉絲網紅怒：不再喜歡台灣明星！
2021/08/02 17:38

小S幫國手加油遭出征 中國千萬粉絲網紅怒：不再喜歡台灣明星！
遊戲平台將台灣標為國家 五毛玻璃心碎揚言出征卻縮了
2020/04/21 00:40

遊戲平台將台灣標為國家 五毛玻璃心碎揚言出征卻縮了

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播