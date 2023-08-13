日本學生素質掉 教師憂勞動力能力跟著滑落

由於人口減少、競爭程度下降，日本大專院校學生程度普遍下滑，教師憂心很快將反映在勞動力能力上。（法新社檔案照）

2023/08/13 15:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《德國之聲》12日報導，日本出生人口逐年遞減，影響層面愈來愈廣，包括學生素質和學術機構研究能量的滑落，最後可能反映在勞動力能力的下降。

報導指出，截至2022年，日本共有780所大學、學院和專科學校，在校學生人數為293萬。學生總數在過去10年中幾乎沒有變化，但在不久的將來可能會開始下降。1992年，日本有205萬名18歲青少年，但到了2022年僅剩112萬。

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與潛在學生來源減少同樣令人擔憂的是日本大學在世界舞台上的聲譽。

今年7月，「泰晤士高等教育」（THE）雜誌公布2023年世界百強大學排名，日本僅有2所大學上榜。東京大學從去年的第35名下降到第39名，京都大學從去年的第61名下降到第68名。

這個排名想必讓日本政府大失所望，因為文部科學省10年前才制定10年內至少10所大學進入前100名的目標。

東京國士館大學國際關係學教授津伯格（Yakov Zinberg）說：「日本大學排名下滑，根源在於大約30年前文部科學省推行的改革，將國立大學變成獨立的行政組織，這意味各校實際上必須在財政上自負盈虧。」

在日本從事高等教育教學近20年的津伯格說：「隨著政府在資金和資源方面的支持逐漸減少，教授們花愈來愈多的時間四處尋求資助，而不是用來從事研究或撰寫學術論文。」

據了解，赴日接受高等教育的留學生愈來愈少，博士生人數也在下降，在很多方面，日本大學正被中國、南韓和新加坡等競爭對手追趕。

北海道健康科學大學教授冢本容子則提到，攻讀學位的日本學生能力有所下降，「現在孩子少了，所以考大學的競爭不如幾年前激烈。根據我的經驗，有很多教授花很多時間手把手教導學生，就像在教高中生一樣。」

另一個趨勢是，日本學生普遍缺乏出國留學的意願。

在美國史丹佛大學完成博士學位的冢本說：「他們對拓展視野不感興趣，部分原因是這對他們來說太具挑戰性。事實上，很多一年級學生只離開過北海道一兩次，而且只是去日本其他地方做交換生，這讓我感到非常震驚。大多數學生甚至沒有護照。」

此外，日本研究經費的缺乏也與其他國家的經濟激勵措施形成鮮明對比，「如果你是一名優秀的教授，想做好研究工作，為什麼還要留在日本？」

冢本強調，最終結果是形成惡性循環，日本優質大學愈來愈少，吸引到的學生人數也愈來愈少。因為日本勞動力短缺問題日益嚴重，學生也不必過於擔心自己的成績，且一畢業幾乎就能找到工作，「這確實令人擔憂，學術水準的下降很快就會反映在國家勞動力能力的下降上。」

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