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卡努颱風明登陸貫穿韓半島 濟州機場144個航班停飛

卡努颱風將在明日凌晨3時許抵達南韓南部慶尚道統營以南120公里海域，隨後繼續北上登陸並貫穿韓半島。（歐新社）

卡努颱風將在明日凌晨3時許抵達南韓南部慶尚道統營以南120公里海域，隨後繼續北上登陸並貫穿韓半島。（歐新社）

2023/08/09 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕卡努颱風將在明日凌晨3時許抵達南韓南部慶尚道統營以南120公里海域，隨後繼續北上登陸並貫穿韓半島，濟州國際機場共取消144個客機航班。

綜合韓媒報導，今日凌晨3時卡努颱風以每小時14公里速度向西北移動，穿過日本鹿兒島西南140公里處的海域，預計10日凌晨3時許抵達慶尚道統營以南120公里海域，隨後登陸韓半島。

據了解，時隔11個月、自去年軒嵐諾颱風後，卡努颱風即將登陸南韓，也是自1977年以來首個從南到北縱貫韓半島內陸的颱風。

報導指出，預計從10日起至11日上午，受卡努影響全國各地雨勢漸強，各地10日將都下雨，11日首都忠清道、江原道降雨分別從上午持續到下午；此外，預計江原道嶺東於降雨量可達200至400毫米，首都圈、西海、忠清道、全羅道、濟州島可達100至200毫米等。

風速方面，全羅南道和和慶尚南道南部海岸的最大瞬間風速可達每小時145公里，江原嶺東、忠南西海岸和濟州道每小時達90至125公里，京畿西海岸、江原嶺西每小時達70 至110公里。當卡努颱風向北移動時，整個海域風速將達每小時70至115公里的狂風，掀起高達3至7公尺巨浪，濟州島、南部等局部海域浪高將超過8公尺，對此氣象廳呼籲民眾應避免前往海岸，海邊低窪地區須做好防淹措施。

濟州島當局今日上午9點起已將緊急狀提升至最高3級，同時有13個協作部門和相關機構建立協作系統，保持24小時應對工作小組應對颱風損害，截至今上午11點止（台灣時間10點），濟州國際機場共取消144個客機航班，包括國內航班131個（出發58個、抵達73個）、國際航班13個（出發7個、抵達6個），預計下午取消航班數將增加。

卡努颱風將在明日凌晨3時許抵達南韓南部慶尚道統營以南120公里海域，隨後繼續北上登陸並貫穿韓半島。（圖擷自「南韓氣象廳」官網）

卡努颱風將在明日凌晨3時許抵達南韓南部慶尚道統營以南120公里海域，隨後繼續北上登陸並貫穿韓半島。（圖擷自「南韓氣象廳」官網）

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