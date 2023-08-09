曾在戰壕中教課 烏克蘭教授出任駐匈牙利大使

杉多爾任職於烏日霍羅德大學，投身軍旅後在戰壕中仍不忘視訊授課，廣為人知。（法新社資料照）

2023/08/09 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）8日同意烏克蘭所提出駐布達佩斯大使的人選，由烏日霍羅德大學（Uzhgorod National University）教授、烏克蘭武裝部隊軍人杉多爾（Fedir Shandor）出任。

據《烏克蘭真理報》報導，基輔數月前即發出派任杉多爾的請求，但直至本月8日，匈牙利政府才正式予以批准。曠日廢時的原因似乎是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不願與匈牙利進行任何溝通。

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目前不清楚匈牙利總統諾瓦克批准任命案的具體原因。諾瓦克23日將訪問基輔、出席克里米亞平台峰會（Crimea Platform summit）；她還將訪問外喀爾巴阡州（Zakarpattia Oblast），與當地匈牙利移民代表會面。

諾瓦克簽署的協議已移交匈牙利外交部，將由部長西亞爾托（Peter Szijjarto）副署。杉多爾抵達布達佩斯後，將向諾瓦克遞交國書。

杉多爾為匈牙利裔烏克蘭人，擁有哲學博士學位，任職於烏日霍羅德大學。2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，杉多爾自願加入烏克蘭軍隊，並因在戰壕中待命仍不忘透過視訊向學生授課，廣為人知。

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