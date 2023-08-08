8中國遊客困青海無人區 警方出動無人機18小時驚險救援

中國青海近日傳出有8人遭困無人區，其中甚至有4名老人、2名兒童。當地警方接獲報案後循多方向搜救，經多支警力連夜搜索後，才終於找到失聯遊客。（擷取自微博）

2023/08/08 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國夏季正值旅遊熱季，近日青藏高原東北部的青海卻傳出有8人遭困無人區，其中甚至有4名老人、2名兒童。當地警方接獲報案後循多方向搜救，經多支警力連夜搜索後，才終於找到8名遊客。此事件也引來中國網上一片罵聲，認為遊客擅闖無人區是在浪費搜救資源。

綜合中媒報導，青海的海西州公安局指揮中心近日接到遠在廣東的報案電話，該民眾稱其母親等8人被困在青海的無人區裡。民眾表示，8人乘坐的車輛故障，車上也已經沒有飲用水與食物，電話無法接通，十分危急。

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當地警方分析遊客所在範圍後，立即趕往該區域展開救援，經5小時的搜索才找到遊客的車輛，但周邊卻沒有任何遊客的蹤跡。警方又透過無人機大範圍搜索，才總算在離車輛約5公里外的區域發現失聯遊客，但由於該無人區地勢崎嶇複雜，警方只能採用徒步、請求增派具越野性能的警車救援，最後耗費18小時才終於找到無人區內的8名遊客。

該事件傳到網上後引來中國網友罵聲一片，許多人認為遊客浪費搜救資源，「带著老人和孩子闖無人區是打算集體自殺嗎」、「救援費一定要給，浪費資源」、「我繳的竟然浪費在這種人身上」。警方表示，此次搜救行動共投入逾50名警力，8名遊客經醫護人員檢查後，所幸狀況良好。

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