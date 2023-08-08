為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

8中國遊客困青海無人區 警方出動無人機18小時驚險救援

中國青海近日傳出有8人遭困無人區，其中甚至有4名老人、2名兒童。當地警方接獲報案後循多方向搜救，經多支警力連夜搜索後，才終於找到失聯遊客。（擷取自微博）

中國青海近日傳出有8人遭困無人區，其中甚至有4名老人、2名兒童。當地警方接獲報案後循多方向搜救，經多支警力連夜搜索後，才終於找到失聯遊客。（擷取自微博）

2023/08/08 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國夏季正值旅遊熱季，近日青藏高原東北部的青海卻傳出有8人遭困無人區，其中甚至有4名老人、2名兒童。當地警方接獲報案後循多方向搜救，經多支警力連夜搜索後，才終於找到8名遊客。此事件也引來中國網上一片罵聲，認為遊客擅闖無人區是在浪費搜救資源。

綜合中媒報導，青海的海西州公安局指揮中心近日接到遠在廣東的報案電話，該民眾稱其母親等8人被困在青海的無人區裡。民眾表示，8人乘坐的車輛故障，車上也已經沒有飲用水與食物，電話無法接通，十分危急。

當地警方分析遊客所在範圍後，立即趕往該區域展開救援，經5小時的搜索才找到遊客的車輛，但周邊卻沒有任何遊客的蹤跡。警方又透過無人機大範圍搜索，才總算在離車輛約5公里外的區域發現失聯遊客，但由於該無人區地勢崎嶇複雜，警方只能採用徒步、請求增派具越野性能的警車救援，最後耗費18小時才終於找到無人區內的8名遊客。

該事件傳到網上後引來中國網友罵聲一片，許多人認為遊客浪費搜救資源，「带著老人和孩子闖無人區是打算集體自殺嗎」、「救援費一定要給，浪費資源」、「我繳的竟然浪費在這種人身上」。警方表示，此次搜救行動共投入逾50名警力，8名遊客經醫護人員檢查後，所幸狀況良好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「千年紅檜神木」枯死後 喜見20株「二代木」種苗
2023/08/08 08:20

「千年紅檜神木」枯死後 喜見20株「二代木」種苗
遊客報案海邊有人載浮載沉 結果救難人員出動一看竟是這個
2023/08/07 08:07

遊客報案海邊有人載浮載沉 結果救難人員出動一看竟是這個

骨骼痠痛恐是血液癌症骨轉移警訊！
玩遊戲起糾紛心懷不滿 南韓青少年放話殺光愛寶樂園遊客
2023/08/06 10:01

玩遊戲起糾紛心懷不滿 南韓青少年放話殺光愛寶樂園遊客
白目女遊客無視警告標誌 手伸進黃石公園「78度溫泉」痛苦慘叫
2023/06/30 19:01

白目女遊客無視警告標誌 手伸進黃石公園「78度溫泉」痛苦慘叫

中年「中廣」不聽話 開啟燃脂行動秘訣
披薩忘在捷運「以為拿不回」 這事讓印度旅客大讚台灣超善良！
2023/05/14 20:18

披薩忘在捷運「以為拿不回」 這事讓印度旅客大讚台灣超善良！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播