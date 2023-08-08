「千年紅檜神木」枯死後 喜見20株「二代木」種苗
〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭樹齡1810年的「千年紅檜神木」倒伏枯死後，台大實驗林管處便積極展開「二代木」採種育苗計畫，最近颱風接二連三來襲，溪頭非但未傳災情，且在雨過天晴整理環境時，還赫見倒伏的神木樹身及周邊出現約20株「二代木」種苗，令人有種雨後春筍的驚喜之感！
台大實驗林管處表示，該神木於6年前倒地不起後，該處便就地施作長約115公尺環景步道，連結彩虹橋步道與廣場，沿途還設立「神木的一生」等解說牌，供遊客懷念憑弔，賦予枯死神木生態教學的新使命，結果發現其高約38公尺、胸圍約1360公分的龐大身軀，因充滿腐植質養分，反而成為孕育二代木的溫床。
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目前在苗圃培育的50株「二代木」，歷經2年來細心照料，已從最初約10公分的高度，不斷成長、茁壯，如今高度從60多公分至130公分不等，且締造出存活率百分百的紀錄，更顯得難能可貴。
隨著颱風遠離，溪頭園區人員也把握天氣轉晴機會，趕忙除草整理環境時，赫見已枯死的神木樹身及周邊出現大小不一的種苗，經進一步清點，數量約有20株之多，部分遊客見狀還好奇地詢問，是不是雨後春筍效應？
溪頭管理人員說，應該不算，因檜木非筍子有充分的雨水就可快速成長，事實上，比較合理的解釋應是樹身所存在的種子，經腐植質提供源源不絕的養分才長出小苗，抑或是神木周邊的紅檜林飄來種子發芽所致，只是被發現的時間點剛好在颱風過後，才引發遊客與雨後春筍之間產生聯想，但只要在神木身上長出新苗，均可視為「二代木」。
台大實驗林管處說，將把此自然生成的「二代木」即所謂「自然組」，與苗圃培育的50株「二代木」作為對照組合，藉此了解苗圃組在定期澆灌、除草，以及避免過於劇烈的風雨、陽光等氣候影響下的生長，與採放養式的「自然組」之間有何差異性，進而讓「二代木」採種育苗技術能更加精進、成熟，期待有朝一日「二代木」能長大成林，再現千年神木昔日風采。