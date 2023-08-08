「千年紅檜神木」枯死後 喜見20株「二代木」種苗

台大實驗林管處人員就溪頭園區倒伏枯死的神木身軀進行除草等相關工作。（記者謝介裕攝）

2023/08/08 08:20

〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭樹齡1810年的「千年紅檜神木」倒伏枯死後，台大實驗林管處便積極展開「二代木」採種育苗計畫，最近颱風接二連三來襲，溪頭非但未傳災情，且在雨過天晴整理環境時，還赫見倒伏的神木樹身及周邊出現約20株「二代木」種苗，令人有種雨後春筍的驚喜之感！

台大實驗林管處表示，該神木於6年前倒地不起後，該處便就地施作長約115公尺環景步道，連結彩虹橋步道與廣場，沿途還設立「神木的一生」等解說牌，供遊客懷念憑弔，賦予枯死神木生態教學的新使命，結果發現其高約38公尺、胸圍約1360公分的龐大身軀，因充滿腐植質養分，反而成為孕育二代木的溫床。

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目前在苗圃培育的50株「二代木」，歷經2年來細心照料，已從最初約10公分的高度，不斷成長、茁壯，如今高度從60多公分至130公分不等，且締造出存活率百分百的紀錄，更顯得難能可貴。

隨著颱風遠離，溪頭園區人員也把握天氣轉晴機會，趕忙除草整理環境時，赫見已枯死的神木樹身及周邊出現大小不一的種苗，經進一步清點，數量約有20株之多，部分遊客見狀還好奇地詢問，是不是雨後春筍效應？

溪頭管理人員說，應該不算，因檜木非筍子有充分的雨水就可快速成長，事實上，比較合理的解釋應是樹身所存在的種子，經腐植質提供源源不絕的養分才長出小苗，抑或是神木周邊的紅檜林飄來種子發芽所致，只是被發現的時間點剛好在颱風過後，才引發遊客與雨後春筍之間產生聯想，但只要在神木身上長出新苗，均可視為「二代木」。

台大實驗林管處說，將把此自然生成的「二代木」即所謂「自然組」，與苗圃培育的50株「二代木」作為對照組合，藉此了解苗圃組在定期澆灌、除草，以及避免過於劇烈的風雨、陽光等氣候影響下的生長，與採放養式的「自然組」之間有何差異性，進而讓「二代木」採種育苗技術能更加精進、成熟，期待有朝一日「二代木」能長大成林，再現千年神木昔日風采。

台大實驗林管處人員在溪頭倒伏枯死神木旁除草時，赫見2株（左護欄旁）自然成長的「二代木」種苗。（記者謝介裕攝）

台大實驗林管處就溪頭園區倒伏枯死的神木闢建環景步道，賦予枯死神木生態教學新使命，深受遊客喜愛。（記者謝介裕攝）

台大實驗林管處在溪頭倒伏枯死的神木樹身發現身形小小看似雜草的「二代木」種苗情形。（記者謝介裕攝）

台大實驗林管處在溪頭園區成立一處專門培育倒伏枯死神木「二代木」種苗的苗圃，並派員細心管理照護。（記者謝介裕攝）

台大實驗林管處在溪頭倒伏枯死的神木樹身發現身形小小看似雜草的「二代木」種苗。（記者謝介裕攝）

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