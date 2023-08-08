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伊拉克航班延1小時 黑熊突脫困出沒飛機貨艙影像曝

伊拉克航空1架從杜拜飛往巴格達客機發生意外致航班延誤，該客機貨艙運送其中1隻黑熊因不明原因逃箱籠外，並在貨艙中排徊引航空人員擔憂。（圖擷取自「@Terror_Alarm」推特，本報合成）

伊拉克航空1架從杜拜飛往巴格達客機發生意外致航班延誤，該客機貨艙運送其中1隻黑熊因不明原因逃箱籠外，並在貨艙中排徊引航空人員擔憂。（圖擷取自「@Terror_Alarm」推特，本報合成）

2023/08/08 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克航空一架從杜拜飛往巴格達的客機發生意外致航班延誤，該客機貨艙運送其中1隻黑熊，不明原因逃出箱籠外，並在貨艙中徘徊令航空人員擔憂，最終請專業團隊注射鎮靜劑後並將黑熊帶下機，伊拉克當局已下令調查這起事故。

綜合外媒報導，某名乘客近期在社群平台公開1段影片指出，因客機貨艙有黑熊脫逃，導致飛往巴格達航班延誤約1小時；另外1段公開影片可見，黑熊在貨艙中走來走去，旁邊有名工作人員摸著牠的頭嘗試安撫其情緒。

伊拉克航空當地時間5日發布聲明表示，公司向乘客表達歉意，黑熊是依據法律和國際航空運輸協會批准標準程序進行運輸，這隻黑熊是在客機抵達杜拜機場時才逃出箱外，最終請杜拜機場的衛生和環境衛生人員替黑熊注射鎮靜劑後帶下機。

伊拉克航空公司沒有解釋這隻黑熊送往巴格達原因，或下機後的任何情況；伊拉克交通部7日證實，該架飛機有2隻瀕臨絕種的小黑熊被運載送至巴格達，當局指出，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）已下令徹查這起事故。

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