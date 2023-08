伊拉克航班延1小時 黑熊突脫困出沒飛機貨艙影像曝

2023/08/08 11:12

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克航空一架從杜拜飛往巴格達的客機發生意外致航班延誤,該客機貨艙運送其中1隻黑熊,不明原因逃出箱籠外,並在貨艙中徘徊令航空人員擔憂,最終請專業團隊注射鎮靜劑後並將黑熊帶下機,伊拉克當局已下令調查這起事故。

綜合外媒報導,某名乘客近期在社群平台公開1段影片指出,因客機貨艙有黑熊脫逃,導致飛往巴格達航班延誤約1小時;另外1段公開影片可見,黑熊在貨艙中走來走去,旁邊有名工作人員摸著牠的頭嘗試安撫其情緒。

伊拉克航空當地時間5日發布聲明表示,公司向乘客表達歉意,黑熊是依據法律和國際航空運輸協會批准標準程序進行運輸,這隻黑熊是在客機抵達杜拜機場時才逃出箱外,最終請杜拜機場的衛生和環境衛生人員替黑熊注射鎮靜劑後帶下機。

伊拉克航空公司沒有解釋這隻黑熊送往巴格達原因,或下機後的任何情況;伊拉克交通部7日證實,該架飛機有2隻瀕臨絕種的小黑熊被運載送至巴格達,當局指出,伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)已下令徹查這起事故。

