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    澤倫斯基推特發中文慰問中國洪災 中網友：願早日擊敗侵略者

    烏克蘭總統澤倫斯基在推特以中文發文向中國慰問洪災，引起中國網友討論及感謝。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基在推特以中文發文向中國慰問洪災，引起中國網友討論及感謝。（路透）

    2023/08/07 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，日前逐漸從中國北部向東北蔓延，已在黑龍江、吉林等地造成災情。烏克蘭總統澤倫斯基8月5日在推特以中文及烏克蘭文發文向中國慰問，引起許多網友注意，許多海外中國網友紛紛在文章底下感謝澤倫斯基，也有人留言：「願榮耀歸於烏克蘭，早日擊敗侵略者。」

    澤倫斯基在推特發文提到：「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人民共和國主席習近平閣下和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復。」

    許多海外華人及翻牆中國網友都在澤倫斯基貼文底下回應：「願烏克蘭早日擊敗侵略者，榮耀歸於烏克蘭。」、「謝謝總統先生，希望烏克蘭早日恢復和平，人民不用再遭受戰爭摧殘。」、「祝你們的反侵略戰爭盡快取得勝利！」、「我替中國沒腦子的人向烏克蘭道歉，站在俄羅斯一邊是中國不對。」、「習近平閣下不知道發生了水災。」

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