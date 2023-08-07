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    德國大學設中國分校 德教育部質疑學術自由受損

    德國比勒菲爾德應用科技大學（HSBI）在中國海南省開設分校，成為中國境內第一所外國機構創辦的獨立高等院校，並號稱是第一家在中國自主辦學的德國公立高等院校。（取自HSBI臉書）

    德國比勒菲爾德應用科技大學（HSBI）在中國海南省開設分校，成為中國境內第一所外國機構創辦的獨立高等院校，並號稱是第一家在中國自主辦學的德國公立高等院校。（取自HSBI臉書）

    2023/08/07 06:20

    〔國際新聞中心／綜合報導〕位於德國西部的比勒菲爾德應用科技大學（Hochschule Bielefeld - University of Applied Sciences and Arts，HSBI）在中國海南省開設分校，成為中國境內第一所外國機構創辦的獨立高等院校，並號稱是第一家在中國自主辦學的德國公立高等院校，但這項計畫在德國面臨批評聲浪，聯邦教育部也表達質疑立場。

    德國之聲中文網6日報導，比勒菲爾德應用科大海南分校「海南比勒菲爾德應用科技大學」（BiUH）提供學士和碩士學位，今年秋季將開始教學運作，首屆有來自中國12個省市的140名學生入學，專業主要是電腦科學與數位化技術，接下來還會開設電子工程、機械製造、經濟工程等系所，未來招生規模預期可達1.2萬人，並規劃在2025年與德國本部進行首批學生互換交流。

    據報導，BiUH設於海南自由貿易港洋浦經濟開發區，外國高等院校在當地可以開設工程、農林、醫藥學科的獨立辦學機構，但在中國其他地方，外國院校只能與當地院校合作辦學。

    對此，德國教育部表達質疑立場。一名發言人對德新社表示，在科學和研究領域，中國愈來愈成為德國的競爭者和體制對手；德方主張，學術自由、共同研究成果的和平利用，以及科研合作的法治安全必須獲得保障，這在德國政府不久前提出的「中國戰略」中也有所體現。而在此背景下，比勒菲爾德應用科大有責任保障學術自由，並盡可能減少濫用的風險。

    在德國埃爾朗根—紐倫堡大學（FAU）為降低學術間諜活動的風險，決定暫停與中國國家留學基金委員會（CSC）合作，不再接收CSC獎學金留學生之後，德國教育部長史塔克–瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）7月底受訪時明確表示，中國政府獎學金是戰略工具，德國各界應阻止這種間諜行為。

    然而，BiUH仍獲得德國教育部出資的「跨國教育」計畫資助，因為資助計畫是上屆政府於2020年批准的。比勒菲爾德應用科大校長施拉姆—維爾克（Ingeborg Schramm-Wölk）向德新社表示，根據與中方簽署的協議，BiUH是具有獨立法人地位的院校，學術自由將獲得保障，教學和研究等學術活動均服務於和平目的。BiUH校長將由德方擔任，德方也將在各重要決策機構中佔有多數席位。

    德國比勒菲爾德應用科技大學（HSBI）在中國海南省開設分校，成為中國境內第一所外國機構創辦的獨立高等院校，並號稱是第一家在中國自主辦學的德國公立高等院校。（取自HSBI臉書）

    德國比勒菲爾德應用科技大學（HSBI）在中國海南省開設分校，成為中國境內第一所外國機構創辦的獨立高等院校，並號稱是第一家在中國自主辦學的德國公立高等院校。（取自HSBI臉書）

    海南比勒菲爾德應用科技大學（BiUH）提供學士和碩士學位，今年秋季將開始教學運作，據稱首屆有來自中國12個省市的140名學生入學。（擷取自BiUH官網）

    海南比勒菲爾德應用科技大學（BiUH）提供學士和碩士學位，今年秋季將開始教學運作，據稱首屆有來自中國12個省市的140名學生入學。（擷取自BiUH官網）

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