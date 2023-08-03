為南韓室溫超導體「LK-99」背書？ 美國家實驗室人員否認

自從超導溫度突破了液氮的「溫度壁壘」（77K）後科學家可以使用便宜的液氮而非昂貴的液氦研究超導體。（歐新社）

2023/08/03 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓科學家日前發表以「LK-99」合成出的常溫常壓超導體成果，引起全球關注，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室研究員格里芬（Sinéad Griffin）發表報告，計算模擬出理論可行，帶動超導概念股價暴漲，不過格里芬強調，她未對「LK-99」做背書。

論文預印本網站「arXiv」上傳國際物理研究頂尖中心之一、美國勞倫斯柏克萊國家實驗室成員所發表的論文，LBNL奈米結構材料理論研究員格里芬（Sinéad Griffin）指出，透過計算模擬表示，銅原子滲透到晶格中的路徑處於適當的條件和位置，它們就能夠具有超導的共同特徵，這是首篇證實「LK-99」理論可行的論文。

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消息一出，帶動美國能源科技公司超導（AMSC）一度暴漲，不過格里芬在個人推特上強調，她這篇文章既沒有證明也沒有提出LK99是超導體的證據，計算模擬車有趣的結構和電子特性，只要銅原子處於適當的位置，就具有高溫超導體（即超導臨界溫度高於30K，約攝氏零下243度）的共同特徵，「否則我們就會得到一個『無趣』的半導體。」

TLDR: My paper did *not* prove nor give evidence of superconductivity in Cu-apatite. It showed interesting structural and electronic properties that have features common with high-Tc superconductors provided Cu is in the right place. Otherwise we get a ‘boring’ semiconductor. — Sinéad Griffin （@sineatrix） August 2, 2023

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