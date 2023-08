為南韓室溫超導體「LK-99」背書？ 美國家實驗室人員否認

2023/08/03 15:02

〔即時新聞/綜合報導〕南韓科學家日前發表以「LK-99」合成出的常溫常壓超導體成果,引起全球關注,美國勞倫斯柏克萊國家實驗室研究員格里芬(Sinéad Griffin)發表報告,計算模擬出理論可行,帶動超導概念股價暴漲,不過格里芬強調,她未對「LK-99」做背書。

論文預印本網站「arXiv」上傳國際物理研究頂尖中心之一、美國勞倫斯柏克萊國家實驗室成員所發表的論文,LBNL奈米結構材料理論研究員格里芬(Sinéad Griffin)指出,透過計算模擬表示,銅原子滲透到晶格中的路徑處於適當的條件和位置,它們就能夠具有超導的共同特徵,這是首篇證實「LK-99」理論可行的論文。

消息一出,帶動美國能源科技公司超導(AMSC)一度暴漲,不過格里芬在個人推特上強調,她這篇文章既沒有證明也沒有提出LK99是超導體的證據,計算模擬車有趣的結構和電子特性,只要銅原子處於適當的位置,就具有高溫超導體(即超導臨界溫度高於30K,約攝氏零下243度)的共同特徵,「否則我們就會得到一個『無趣』的半導體。」

TLDR: My paper did *not* prove nor give evidence of superconductivity in Cu-apatite. It showed interesting structural and electronic properties that have features common with high-Tc superconductors provided Cu is in the right place. Otherwise we get a ‘boring’ semiconductor.