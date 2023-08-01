南韓室溫超導體「LK-99」 美國家實驗室認證：理論上可行

室溫常壓超導體若成真將為人類社會帶來巨大改變。示意圖，與本新聞無關。（路透）

2023/08/01 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3名科學家近日在論文預印本網站「arXiv」刊載出一篇論文，宣稱成功找出室溫常壓的超導體「LK-99」，引發科學界震撼，若為真將可能改變整個人類世界發展，國際上多個研究團隊正在試圖合成「LK-99」，驗證其實驗結果，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）今上傳一篇論文，認為室溫常壓超導體「LK-99」理論上可行。

論文預印本網站「arXiv」今上傳國際物理研究頂先中心之一、美國勞倫斯柏克萊國家實驗室成員所發表的論文，為室溫常壓超導體提供理論上的支持；LBNL奈米結構材料理論研究員格里芬（Sinéad Griffin）使用美國能源部的超級電腦進行模擬計算，為鉛-磷灰石（LK-99）超導性找到了理論基礎。

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論文中表示，透過電腦模擬，從理論上計算南韓原始作者提出的材料發生情況，即銅原子滲透到晶體結構中並取代鉛原子，導致晶體略微變形並收縮0.5%，模擬該材料的「電子結構」會發生什麼？驗證其存在電子傳導路徑，這些路徑處於適當的條件和位置，使它們能夠「超導」，這次首篇證實「LK-99」理論可行的論文。

不過論文也表示，僅在銅原子滲透到晶格中不太可能的位置，巧妙又奇蹟般的剛好排列在一起才能夠形成超導通道，這意味著該材料很難合成重現，因為只有很小一部分晶體才能將其銅放置在正確的位置，但仍為南韓研究成果提供理論上的支持。

室溫常壓超導體若能成真，在實務應用上，能源和製造的成本大大降低，包括大幅增加各種電子產品中的電池壽命、解決能源問題，以及促進核融合技術的研發。

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