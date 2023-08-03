政壇恩愛18年 加拿大總理杜魯道宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）恩愛形象常是媒體焦點。（法新社檔案照）

2023/08/03 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕帥氣的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）恩愛形象在國際政壇常為人稱道，根據兩人在社群平台Instagram發布的聲明，結褵18年的伴侶已決定分居。蘇菲將不再以任何官方身份被視為總理的配偶。

綜合外媒報導，杜魯道在IG帳號發佈的訊息寫道：「蘇菲和我想分享這樣一個事實：經過多次有意義和艱難的對話，我們做出了分手的決定」。夫妻倆在同一條訊息中傳達「一如既往，我們仍然是一個親密的家庭，彼此深愛和尊重，對我們已經建立和將繼續建立的一切都充滿愛和尊重」、「為了我們孩子的福祉，我們請求您尊重我們和他們的隱私。」

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總理辦公室也發佈聲明，杜魯道和蘇菲「簽署了合法分居協議」，並說明，他們努力確保就分居決定採取所有法律和道德步驟，並將繼續這樣做，維持親密的家庭關係，一同致力於在安全、充滿愛心和協作的環境中撫養孩子。加拿大人可以經常看到家人在一起。從下週開始，家人將一起度假。

報導指出，51歲杜魯道與48歲妻子蘇菲於 2005 年 5 月結婚，育有三個孩子，分別為15歲、9歲的兒子，及一位14歲的女兒。曾是電視節目主持人的第一夫人蘇菲，在杜魯道政治生涯中一直扮演重要角色，並憑藉自身權利成為公眾人物，倡導多項慈善和社會事業，包括心理健康和性別平等。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）恩愛形象常是媒體焦點。（路透社檔案照）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）恩愛形象常是媒體焦點。（歐新社檔案照）

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