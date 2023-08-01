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    中國一帶一路大騙局！義防長揭加入4年慘況：只賣出一批橘子

    義大利國防部長克羅塞託直言與中國簽署一帶一路是「糟糕透頂」的決定。（美聯社）

    義大利國防部長克羅塞託直言與中國簽署一帶一路是「糟糕透頂」的決定。（美聯社）

    2023/08/01 18:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」惡名昭彰，2013年發起至今已讓不少國家掉入債務陷阱，作為唯一加入該倡議的西方國家，義大利國內從政府到人民，已出現大量呼籲退出的輿論。義國國防部長克羅塞託（Guido Crosetto）近日受訪時直言，加入一帶一路對義國而言是個「糟糕透頂」的決定，還透露義國對中出口在加入該倡議4年來只賣出一批橘子的悲慘現況。

    根據《CNN》報導，義大利在孔蒂（Giuseppe Conte）政府領導下，2019年與中國簽署一帶一路協議，成為西方大國和七大工業國（G7）發達經濟體中唯一的國家。不過2022年上任的總理梅洛尼（Giorgia Meloni）認為一帶一路對義國毫無幫助，該國輿論也普遍反對繼續與中國合作，隨著協議將於明年初到期，梅洛尼政府極有可能不續簽。

    義國防長克羅塞託本週日（7/30）接受義媒《晚郵報》（Corriere della Sera）專訪時就直言，中國一帶一路是「邪惡」的計畫，孔蒂政府與中國簽署協議更是「糟糕透頂」的決定，加入一帶一路這4年來，不僅沒能提振義國的出口，反而是中國對義出口量大幅增加，「義大利這些年來只向中國出口一批橘子，中國對我們的出口卻增加有2倍。可笑的是，人家法國沒跟中國簽一帶一路，卻以數百億的價格向中國出售飛機！」

    克羅塞託接著說，現在的問題是義國如何在不損害與北京的關係為前提下，退出一帶一路，並稱「中國是競爭對手，但也是合作夥伴」。據悉，梅洛尼政府今年底將針對一帶一路協議做出最後決定，此前她曾說過，就算退出協議，也會與北京保持良好關係。

    面對義國高呼退出一帶一路，中國外交部昨（7/31）急喊話稱一帶一路為中義務實合作提供了新的平台，雙方在經貿、工商領域合作取得許多實在的成果，進一步挖掘一帶一路合作潛力符合中義雙方利益。

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