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    中國人權律師盧思位寮國被捕 妻子籲國際營救

    中國禁止出境的人權律師盧思位，28日上午遭寮國警方逮捕。（取自網路）

    中國禁止出境的人權律師盧思位，28日上午遭寮國警方逮捕。（取自網路）

    2023/08/01 16:39

    〔中央社〕中國人權律師盧思位原計劃由泰國飛往美國與家人團聚，不料在寮國被當地警方逮捕。他的妻子張春曉在美國洛杉磯發聲明，籲請國際社會伸援手營救丈夫。

    香港明報報導，張春曉發表公開信指出，盧思位面臨被寮國政府遣返中國的劫難。

    由於寮國是「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」（CAT）的締約國，她呼籲寮國政府遵守CAT公約第3條：「如有充分理由相信任何人在另一國家將有遭受酷刑的危險，任何締約國不得將該人驅逐、遣返或引渡至該國」。

    張春曉表示，盧思位是無辜的維權律師，丈夫若被遣返中國必定遭受酷刑，請求寮國政府允許盧思位獲得聯合國和國際難民保護，並籲請世界各國政府幫忙，「幫助我們一家在美國團圓」。

    美聯社7月28日報導，盧思位原本是專精於保險的律師，但挺身而出承接多起敏感訴訟，當中包括替抨擊習近平的余文生辯護。此外，另有若干人因製作1989天安門民運紀念酒被捕，盧思位也是他們的辯護人。

    2021年，因盧思位替試圖逃到台灣的香港民主派人士辯護，當局撤銷他的律師執業執照。同年稍晚，北京禁止他以訪問學人身分赴美，並告知他被限制出境，盧的妻女去年定居美國，過去這一年他和母女倆分隔兩地。

    位於德州的宗教人權團體「對華援助會」（ChinaAid）創辦人傅希秋表示，盧的家屬曾聯絡他，盼協助盧思位逃離中國。

    傅希秋表示：「這顯然是中國實施境外的長臂管轄，以掌控並逮捕那些海外的異議分子，令人不寒而慄」。

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