中國長臂管轄 維權律師在寮國被捕

中國禁止出境的人權律師盧思位，廿八日上午遭寮國警方逮捕。（取自網路）

2023/07/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕因代理「敏感案件」而受當局以各種名義打壓的中國人權律師盧思位，二○二○年煽動顛覆國家政權罪成立、二一年律師執照遭吊銷及被禁離境，兩週前終於在家人聯絡國際非營利基督教人權組織「對華援助協會」協助下逃離中國，但廿八日上午驚傳遭寮國警方逮捕，自此音訊全無。「對華援助協會」創辦人傅希秋向美國「自由亞洲電台」點出，為中國對異議人士慣用的「長臂管轄」最新案例。

心焦如焚的盧妻張春曉表示，未受調查或被控罪的盧思位原以為終於脫離中國監視、準備從泰國首都曼谷飛往美國，與妻女重逢，卻在寮國邊境搭火車時，於「洛杉磯時間昨天（廿七日）晚上八點十分給我發了最後一條信息，他說有三個警察把他帶走了。到現在為止我都沒有跟他聯繫上」，「如果他被遣返回中國，肯定會被監禁。」

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盧思位才逃出中國兩週

傅希秋說，盧思位持有美國和寮國有效簽證，有兩名協會人員陪同，但一人被逮也一度遭沒收護照，此案「明顯顯示中國的長臂管轄權超越了邊界，目的是控制和抓捕那些在海外旅行的人」；他已聯繫美國駐寮國大使館，希望遊說寮國政府釋放盧思位。

盧思位為二○一六年四川省成都市「四君子」之一張雋勇紀念六四事件而自製「銘記八酒六四」酒品案，以及雲南異見詩人王藏的辯護人，也代理過維權律師陳家鴻、余文生的「煽動顛覆國家政權案」。二○年受香港民間組織「香港故事」成員李宇軒等十二名抗爭者企圖來台尋求政治庇護途中遭中國海警截獲案的家屬委託見當事人，四川省司法廳隔年以盧思位違反職業操守、在網上發表言論「對社會產生負面影響」為由，吊銷其律師執照。同年五月，他計劃以「漢弗萊學者訪問計畫」赴美，卻在上海浦東機場遭扣留兩小時，禁用手機並限制人身自由，理由是「危害國家安全和利益」不准出境。

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