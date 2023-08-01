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    好幸運！ 她在老公生日當天中樂透大獎 爽抱910萬

    46歲人妻穆拉夫斯基在老公生日當日購入彩券，當天即發現中大獎，幸運贏得28萬8903美元（約新台幣910萬）。（圖擷取自「@MILottery」推特）

    46歲人妻穆拉夫斯基在老公生日當日購入彩券，當天即發現中大獎，幸運贏得28萬8903美元（約新台幣910萬）。（圖擷取自「@MILottery」推特）

    2023/08/01 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州46歲人妻與丈夫日前外出採購，當時經過超商順手買了1張樂透彩券，隨後2人前往鄰居家替丈夫慶生，慶生途中丈夫接獲弟弟私訊祝福，並附上樂透彩券開獎號，2人赫然發現自己中獎，直接贏得28萬8903美元（約新台幣910萬），她近日領獎時表示，預計使用這筆獎金還學生貸款。

    綜合外媒報導，居住沃什特瑙郡46歲人妻穆拉夫斯基（Kristin Murawski）近日領獎時向密西根彩券官員透露，她與丈夫於上月21日外出採購，當時經過超商時她順手買了1張「夢幻 5」遊戲彩券，隨後2人前往鄰居家為丈夫慶生。

    穆拉夫斯基提及，夫妻2人待在鄰居吃飯時，丈夫收到小叔私訊祝福，並附上樂透彩券開獎號，2人拿出當日購入彩券核對發現贏得28萬8903美元，當場嚇傻了，她笑說「丈夫當時看著彩券，下巴差點掉下來。」

    穆拉夫斯基坦言，這筆獎金將讓夫妻生活更加輕鬆，她的丈夫也能提早退休，「我們再也不需擔心退休生計問題了」。據了解，穆拉夫斯基預計使用這筆獎金償還學生貸款，剩餘資金用於投資理財。

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