打破最速攀登14頂峰紀錄 挪威女登山家：要返家回歸生活

挪威女登山家哈里拉2023年4月26日登上世界第14高峰希夏邦馬峰，於峰頂上展示挪威國旗與薩米旗。（法新社資料照）

2023/07/31 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕挪威女登山家哈里拉（Kristin Harila）27日成功登上世界第二高峰「喬戈里峰」（K2），以3個月又1天的時間征服14座8000公尺山峰，刷新了世界紀錄。她近日接受訪問時表示，她已完成了為女性豎立榜樣的人生目標，往後她要回歸到正常生活。

哈里拉週日（30日）晚間巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）接受《法新社》訪問，她在談到「登山」這個往常由男性主宰的議題時表示：「我沒有很在乎紀錄......對我來說。我想改變一些事情。如果你翻閱歷史，會發現都是與男性有關，於是我心想，如果要發生變化，我們需要建立形象，我們需要取得一些地位。」

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報導指出，目前已有40多人成功攀登完世界14頂峰，但其中只有少數人是女性。

哈里拉說，為了籌措經費，她賣掉了自己的公寓；另外她也必須特別訂製一套登山羽絨外套，因為市面上並沒有符合她身型的尺碼，她因而指出，她盼望她的成功能讓其他女性在挑戰登山時得到更多關注與經濟支援。

哈里拉原本去年就能刷新世界紀錄，但進行到最後2座山峰時，卻在取得中國簽證上遭遇到困難，致使前功盡棄，所幸她在今年捲土重來成功達成目標。

在完成人生目標後，哈里拉說，她計畫回到挪威，改善體育企業對女性運動員的糟糕贊助紀錄，另外她也要回到家人身邊，「對我來說，最難受的就是與我的家人遠遠分開，像是耶誕節或是生日。那些節日還有我奶奶過世時，我卻不能陪在他們身邊。」

哈里拉最後表示：「我打算要回家過上正常生活，跟男友一起生活，養育小孩，結婚。我已經完成8000公尺挑戰了。」

刷新登山世界紀錄的哈里拉表示，她已完成挑戰，往後她要回歸正常生活。（法新社）

哈里拉向記者展示她與登山嚮導「拉馬」的合照。（法新社）

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