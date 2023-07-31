南韓2天12人熱死！「索命」高溫迫使延長酷暑警報

南韓各地氣溫居高不下，民眾前往海濱戲水消暑。（歐新社）

2023/07/31 15:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北半球各國今年夏天屢創高溫紀錄，南韓當局30日透露，在29日至30日的週末期間，全國各地因中暑或高溫間接導致死亡的人數高達12人，而這種「索命」高溫還將持續下去。

南韓《中央日報》31日報導，南韓行政安全部和消防當局表示，各地在上個週末出現多例老年人在田間農作時中暑死亡的案例，因高溫引起的身體不適也層出不窮。疾病管理廳發布的「暑熱病急診室監視體系」顯示，在26日至29日，南韓全國因中暑症狀而前往急診的患者有255人，出現中暑症狀後繼續暴露在高溫環境中，將對大腦和呼吸道等多處臟器造成損傷，甚至導致死亡，尤其「熱射病」（重症中暑）若不接受治療，致死率為100％。

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南韓氣象廳表示，除了陽光強烈、白天氣溫上升外，濕度高也導致體感溫度升高，短期內南韓大部分地區的整體最高氣溫將超過攝氏35度，酷暑天氣將持續下去。預報分析師樸正民（音譯）表示，陣雨雖會讓氣溫暫時下降，但很快就會變熱，尤其濕度大幅上升後，若持續出現強烈陽光，體感溫度很快就會往上衝。

此外，中度颱風「卡努」按照目前預估行進路線，將沿朝鮮半島西南方向登陸，屆時南方的熱氣可能隨颱風流入。

南韓氣象廳中期預報顯示，8月2日至9日全國早晨最低氣溫預計為攝氏23至25度，白天最高氣溫預計為攝氏30至35度。南韓疾病管理廳相關人士警告，在高溫天數較長的2018年夏天，中暑病患者暴增，而今年發布酷暑警報的日子延長，可能會出現大量患者，呼籲民眾不要輕忽中暑的危險性，即使在戶外工作中不口渴，也要定期補充水分。

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