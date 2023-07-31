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    瓦格納集團動起來？ 普里格津發言留伏筆 稱隨時可招募新兵

    瓦格納傭兵集團首腦普里格津31日透過語音訊息指出，只要俄國需要新的組織來捍衛國家利益時，瓦格納隨時可以重啟招募作業。（路透）

    瓦格納傭兵集團首腦普里格津31日透過語音訊息指出，只要俄國需要新的組織來捍衛國家利益時，瓦格納隨時可以重啟招募作業。（路透）

    2023/07/31 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）31日透過語音訊息指出，目前瓦格納傭兵集團暫停招募傭兵，但是，只要俄國需要新的組織來捍衛國家利益時，瓦格納隨時可以重啟招募作業，上週普里格津還被人拍到出沒在聖彼得堡，當時俄國總統普廷也在聖彼得堡，與非洲國家領袖進行峰會。

    根據《路透》報導，6月底叛變後，外界一直難以確定瓦格納集團與普里格津的未來發展，目前只知道普里格津與部分傭兵被流放到白俄羅斯，然而31日普里格津表示，瓦格納集團未來有望重新招募傭兵，他說「我們現在正在確認下一項任務，藍圖已越來越明確，毫無疑問，這些任務將以偉大的俄羅斯名義來執行」。

    當時兵變發生後，克里姆林宮曾表示，未來部分瓦格納傭兵將轉為俄國正規軍，與國防部簽署合約，普里格津這次訊息裡提到，儘管他有一些傭兵已經收編到其他「權力機構」，但這些人目前正在尋求機會重返瓦格納，他指出，只要瓦格納短時間不出現人員短缺的情況，就不會進行新的招募。

    不過，他也語帶玄機地說，「若你願意持續與我們保持接觸，我們會非常感激，一旦祖國需要建立可以保衛國家利益的新團體時，我們便會展開招募」，普里格津亦對尼日近期發生的政變表示支持，甚至不排除讓瓦格納集團擴大在非洲的影響力。

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