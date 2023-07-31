波蘭總理：瓦格納傭兵向波蘭逼近 伺機發動混合攻擊

波蘭總理莫拉維茨奇指控，約上百名俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」戰士，已逐步逼近波蘭邊境。（路透檔案照）

2023/07/31 01:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）29日表示，約上百名俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）戰士，已經向靠近波蘭邊境附近的白俄羅斯城市格羅德諾（Grodno）移動，這是對波蘭的混合攻擊，呼籲歐盟和北大西洋公約組織（NATO）採取行動。

路透報導，由於瓦格納武裝分子現身白俄，波蘭擔心邊境情勢升溫，本月稍早已開始向東部調動1000多名官兵。莫拉維茨奇指出，「情況變得愈來越愈危險」，瓦格納人員可能冒充冒充非法移民進入波蘭，或是偽裝成白俄邊防人員，協助非法移民進入波蘭，破壞波蘭穩定。

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格羅德諾因鄰近蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap），而具有潛在重要地位。蘇瓦烏基走廊是位於波蘭和立陶宛邊境的狹長戰略地帶，分隔俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）與白俄。莫拉維茨奇強調，波蘭已經忍受白俄對波蘭邊界持續2年的攻擊，光是今年就有超過1萬6000次非法移民嘗試越境的案例，「白俄總統盧卡申科和俄國總統普廷試圖將他們推向波蘭邊界。」

烏克蘭國家抗敵中心（Ukraine’s National Resistance Centre）證實，100名瓦格納戰士已向蘇瓦烏基隘口移動，目的是在白俄與波蘭和立陶宛的邊界發動挑釁；這些俄國僱傭兵有走私和運輸非法移民的經驗。不過，監督白俄境內軍事活動的白俄反對派組織「Hajun計畫」創辦人莫托科（Anton Motolko）卻說，並未發現任何證據顯示瓦格納傭兵正逼近格羅德諾。

波蘭與白俄的邊境危機已引發國際社會關注，但目前還沒有明確的解決方案，加上波蘭將於今年10月舉行國會大選，使波蘭與白俄邊境的未來更充滿不確定性。立陶宛內政部副部長阿布拉馬維丘斯表示，瓦格納部隊的存在，可能導致立陶宛和波蘭完全關閉與白俄的邊界。

白俄羅斯特種部隊和瓦格納戰士，20日在白俄西部毗鄰波蘭的布勒斯特（Brest）舉行演習。（美聯社）

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