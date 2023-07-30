美國空軍基地工程師竊機密通訊技術 影響國防部17單位

近日美國傳出有空軍基地工程師使用未經授權的管理員權限，涉嫌破壞軍方通訊系統安全，並竊走多項政府通訊技術和設備，受影響的單位甚至多達17個。（法新社）

2023/07/30 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕繼今年四月美國國防部有關俄烏戰爭的機密文件外洩後，近日美國再傳國安漏洞，有名工程師使用未經授權的管理員權限，涉嫌破壞軍方通訊系統安全，並竊走多項政府通訊技術和設備，受影響的單位甚至多達17個。

《富比世》（Forbes）29日報導，根據美軍發出的逮捕令指出，這名工程師任職於美國田納西州阿諾德空軍基地（Arnold Air Force Base），一名基地承包商向政府舉報，這名48歲的工程師偷竊軍方的無線電技術與相關設備，帶回家供自己使用，被盜設備價值近9萬美元（約281萬元新台幣）。

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當調查人員上門搜查這名工程師的住所時，發現他對美國空軍教育訓練司令部（AETC）的通訊技術有「未經授權的管理員權限」，影響至少17個國防部單位。報導指出，AETC是美國國防部9個主要司令部門之一。調查人員也發現他使用的摩托羅拉無線電編碼軟體（Motorola radio programming software）中，包含整個阿諾德空軍基地的通訊系統，甚至可能還有聯邦調查局和田納西州各州機構通訊的訊息。

甚者，這名工程師一個隨身碟裡儲存了AETC無線電網路的管理員密碼及電子系統金鑰。其他隨身碟裡則有「地區執法部門無線電編碼檔案」、「摩托羅拉無線電編碼檔案」，使用時會跳出警告標示，指出內容是機密的政府資產。

根據這名工程師的LinkedIn資訊指出，他在網絡安全和無線電技術方面已有多年從業經驗，他也表示曾負責多次阿諾德空軍基地的安全測試，改進基地的無線電通信安全，並藉此了解美軍與政府使用的加密技術。

逮捕令指出，目擊者和這名工程師的同事向調查人員表示，他平時會出售無線電技術和設備，在工作上態度不佳、經常說謊，言行涉犯性騷擾等，還有財務問題。一名同事曾兩次舉報他，理由是「內部威脅跡象」以及未經授權擁有空軍設備。不過全案仍在調查中，這名工程師尚未被指控犯下任何罪名，報導也未公布其姓名。

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