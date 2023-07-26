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    美媒：秦剛當習近平應聲蟲 在華府外交圈以難搞出名

    遭免職的中國外長秦剛，今年2月在北京出席活動。（法新社檔案照）

    遭免職的中國外長秦剛，今年2月在北京出席活動。（法新社檔案照）

    2023/07/26 20:39

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國外交部長秦剛消失1個月後遭拔官，由王毅回鍋，秦剛由中國國家主席習近平破格提拔，如今成為中國有史以來任期最短的外長，令習近平難堪。美國政治新聞網站《政客（Politico）》指出，在華府可能也不太有人懷念秦剛，因為他在中國駐美大使任內，以難搞出名。

    《政客》25日的報導指出，秦剛在華府以「難搞的對話者」出名，美國拜登政府會拖很久，才同意他與美方高階官員會面，這使他的駐美任期並不平順。

    美國國家安全會議（NSC）主管恐怖主義副國安顧問的前助理古柏（Zack Cooper）說，華府的共識是，「秦剛格外難相處，他並不是做事非常有效率的大使」，他說，秦剛遭撤職後，「不是我們失去了美中關係拼圖中關鍵的一塊，或許是掃除一個障礙」。

    秦剛大使任內的難相處，一部分原因或許來自他外交經驗不足。非營利組織「捍衛民主基金會」中國問題高級研究員辛格頓（Craig Singleton）說，秦剛是「典型照章行事、照本宣科的人，是習近平的應聲蟲，不花時間培養關係」。

    前任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）說，習近平去年捨經驗更豐富的外交官，親手提拔秦剛破格出任外長，現在秦剛狼狽下台，打擊的是習近平的聲譽，「此事將被視為最高層難堪的判斷失誤」。

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