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    研究：常春藤盟校偏愛富家子弟 中產學生阻礙多

    哈佛大學（見圖）非營利政策研究機構「洞悉機會」（Opportunity Insights）近日公布最新分析報告顯示，全美收入前1%、享有特權的學生有較高機會錄取常春藤盟校。（路透）

    哈佛大學（見圖）非營利政策研究機構「洞悉機會」（Opportunity Insights）近日公布最新分析報告顯示，全美收入前1%、享有特權的學生有較高機會錄取常春藤盟校。（路透）

    2023/07/26 16:55

    〔中央社〕美國有2/5的總統及1/8全球500強企業執行長都出自常春藤盟校、麻省理工學院等頂尖院校，但最新分析發現，全美收入前1%、享有特權的學生有較高機會錄取這些頂尖院校。

    哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，哈佛大學（Harvard University）非營利政策研究機構「洞悉機會」（Opportunity Insights）近日公布最新分析報告顯示，出身全美收入排行榜前1%家庭的孩子，在「常春藤+」（Ivy Plus）的錄取率，是其他有類似SAT或ACT成績學生的2倍。

    「常春藤+」包括8所常春藤盟校（Ivy League）以及麻省理工學院（MIT）、史丹佛大學（Stanford University）、杜克大學（Duke University）、芝加哥大學（University of Chicago）。

    研究團隊表示，收入排行榜前1%家庭的年收入，通常約為61萬1000美元（約新台幣1909萬元）。

    這篇研究的共同作者、美國布朗大學經濟學教授佛里曼（John Friedman）表示：「人們普遍抱持的立場是，你的機會不該取決於你的出身，從某種意義上來說，這是『美國夢』（American Dream）的核心思想。」

    「當社會上這些做法賦予出身優勢背景的學生更多優勢時，就會讓其他學生在生活中獲得成功的能力受限，並限制美國夢。」

    佛里曼說，「常春藤+」大學學生的群體經濟多元化程度較低，也會影響商業、政治和其他產業領導者角色，「當學生群體多樣性較低，這也將導致他們在職涯後期，能夠取得這類領導職位的群體較不多元化」。

    頂尖大學青睞超級富豪的孩子並不稀奇，但研究也顯示，來自中產家庭且學業成績優異學生，在菁英大學的錄取率竟最低。

    研究指出，來自最富有家庭、SAT或ACT成績達第99個百分位數的學生中，約有40%就讀「常春藤+」大學，而來自美國最貧困家庭、同等分數的學生約有20%就讀這些頂尖大學。然而，分析發現，同樣分數級距的中產階級學生卻只有10%就讀這些頂尖院校。

    佛里曼還說：「如果你在學業成績相同的學生當中，比較看看哪些學生出勤率較高、哪些學生出勤率較低，將呈現U型走勢，你會發現家庭年收入在8萬至15萬美元的中高收入家庭學生出勤率最低。」

    這篇研究作者群指出：「我們的結論是，儘管整體來看常春藤+大學只教育了一小部分學生，因此無法改變社會流動性，但它們可以透過改變招生慣例，有意義地讓社會領袖的社會經濟出身更多樣化。」

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