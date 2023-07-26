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    普里格津是處女控！花重金獵女性初夜 她爆料是入珠小屌

    瓦格納傭兵集團首腦普里格津私生活陸續曝光，被爆是處女控，砸重金買女性初夜，迷信這樣可以讓他延年益壽。（路透）

    瓦格納傭兵集團首腦普里格津私生活陸續曝光，被爆是處女控，砸重金買女性初夜，迷信這樣可以讓他延年益壽。（路透）

    2023/07/26 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在兵變失敗後，流亡白俄羅斯，其私生活也陸續曝光，有自承初夜賣給了普里格津的女性指稱，普里格津是處女控，砸重金找處女供自己享受，迷信這樣可以讓他延年益壽。

    俄羅斯海外調查媒體《The Insider》近日訪問一名俄羅斯女性，她自承在18歲時將自己的初夜賣給了普里格津，化名為瑪莎的女性表示，在2019年秋天，當時她18歲時被1名年紀與她相彷的女性問是否願意以40000盧布（約新台幣1.9萬元）出售她的初夜，她答應後，被帶去一間診所檢查是否為處女，確認後被帶去一間飯店。

    普里格津進房後，在沒有使用保險套的情況下發生性行為，性工作者工會告訴《The Insider》，普里格津相信與處女直接接觸交換體液，可以從她們身上得到了生命力。

    瑪莎還透露，普里格津陰莖非常小，皮膚下嵌著某種球，完事後，普里格津在桌上放了10萬盧布，自己拿了4萬，6萬給了皮條客，瑪莎說她對這個決定感到後悔，「即使我的性格很瘋狂，但將我的初夜賣給普里格津也有點過分了。」

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