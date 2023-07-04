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    普里格津「神隱8天」打破沉默：期待下一次勝利

    瓦格納集團首腦普里格津神隱8天後，打破沈默。圖為普里格津去年底出席1名瓦格納戰士的葬禮。（美聯社）

    瓦格納集團首腦普里格津神隱8天後，打破沈默。圖為普里格津去年底出席1名瓦格納戰士的葬禮。（美聯社）

    2023/07/04 16:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首領普里格津「神隱白俄羅斯8天」後，面對俄羅斯當局清算，普里格津4日打破沉默，聲稱瓦格納發動的「正義行軍」是針對叛徒，他強調瓦格納集團仍在繼續招募人員，目前他正期待「前線的下一次勝利」。

    《烏克蘭真理報》報導，普里格津在瓦格納集團專屬Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）發表的音訊談話中說：「我認為我們取得很大成就，我相信不久的將來，你會看到我們下一場勝利。」

    普里格津強調，瓦格納的使命是「打擊叛徒，動員社會」，同時呼籲俄國人支持，稱該集團「比以往任何時候都需要支持。」

    他沒有具體說明，所謂的「勝利」是誰的勝利，也沒有提供任何有關他下落的訊息，目前尚不清楚音訊何時錄製。

    不過「灰色地帶」也發布了招兵廣告，稱「儘管俄羅斯瓦格納中心暫停運作，但瓦格納集團仍在繼續招募人員。除戰略飛彈部隊外，所有軍事專業人員我們都需要。」

    頻道也指出，瓦格納的一些部隊已開始訓練，並發布了據稱位於白俄阿西波維奇鎮（Osipovichi）的軍事基地照片。

    瓦格納發布建造中的軍事基地照片。（圖擷取自Telegram@grey_zon）

    瓦格納發布建造中的軍事基地照片。（圖擷取自Telegram@grey_zon）

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