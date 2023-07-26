日本人口創1968年以來最大減幅 去年出生數新低僅77.2萬人

截至今年1月1日止，日本連同外國人在內的總人口數為1億2541萬6877人，較去年減少51.1萬人，值得注意的是，日本人人口減少了80.1萬人左右，創下1968年以來最大減幅。（路透）

2023/07/26 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本政府今（26）日公布人口動態調查資料，截至今年1月1日止，日本連同外國人在內的總人口數為1億2541萬6877人，較去年減少51.1萬人，值得注意的是，日本人人口去年減少了80.1萬人左右，創下1968年以來最大減幅，還首次出現日本47個都道府縣日本人人口全部減少的狀況。

根據日媒《共同社》報導，日本總務省26日公布以居民基本登記冊為主的人口調查，截至近年1月1日，日本總人口數為1億2541萬6877人，比去年減少51.1萬人，日本人人口減少大概80.1萬人，出生數下降至77.2萬人，創下新低，死亡數則來到156.5萬人，創新高，且是出生人數的兩倍。

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《共同社》指出，根據人口調查結果，在日本人人口減少的同時，因為疫情消散，日本放寬入境限制，讓留學生及實習生得以重新進入日本，在日外國人則新增大約28.9萬人，總體外國人口數字來到299.3839萬人，亦為3年來首次外國人口增加。

然而，在都道府縣人口問題上，除了東京因外國人口增加而呈現增長外，其餘均呈現衰退，如果只看日本人人口的話，則是47個都道府縣人口全部衰退，推估是因為少子化問題嚴重，導致人口減少狀況加劇。

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