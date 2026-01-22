上女廁掀論戰！ Fumi阿姨發「5點聲明」：無意造成女性威脅

去年9月在北捷踹飛「逼讓座阿嬤」聞名的「Fumi阿姨」。（圖擷取自@auntyfumika IG，本報合成）

去年9月在北捷踹飛「逼讓座阿嬤」聞名的「Fumi阿姨」，日前接受媒體採訪透露，成長過程中不斷因性別特質遭到霸凌，甚至從校園一路延伸至職場，在公司實習期間還曾被人投訴他使用女廁。消息一出，瞬間引爆全網譁然，許多網友質疑他並未意識到自己的行為，對女性空間與安全造成影響，相關輿論在社群媒體持續延燒。

據了解，Fumi阿姨近日受《ETtoday》邀請參與專訪，並以「如何成為真實的自己」進行深度探討，他在受訪過程提到，自己從小的氣質、日常行為比較秀氣，結果卻因此被同學排擠與模仿肢體動作來嘲諷。即便成年進入職場，他仍被遇到類似問題，並透露實習期間被人投訴使用女廁，所幸公司表態支持，讓他在職感受到被溫暖保護。

請繼續往下閱讀...

先前Fumi阿姨曾回應網友，他的性別是「戰鬥機」（指有話會回擊）或像「火鍋裡的芋頭」（指有特色、有人愛），未透露自己是否進行過換性別手術，還補充解釋儘管他時常以女性裝扮現身，但強調自己不刻意區分性別，接受多樣的自我認同。對此，許多網友對於「生理性別不明」的他進女廁而被實習公司人員投訴一事，展開多方激烈論戰。

隨著相關討論在網上發酵，Fumi阿姨昨（21）日在Threads發布5點聲明回應，首先強調他並未反對使用無障礙或友善空間，其次沒表態支持任何生育政策，接著澄清自己「未更換性別證件」，還提到自己「愛並感恩所有女性」、「並沒有要造成女性的威脅或困擾」。對於去哪個性別廁所解決生理需求一事，Fumi留言補充：「我可以去男廁，我不在意（我不確定別的跨性別在不在意），我只是要去上廁所。」

Fumi阿姨直言，當粉絲稱讚他「比某些人更漂亮」時，他一向回應「每個人都有自己的美」，並不認為自己的外貌或審美標準會造成其他女性的不適。他還在貼文與留言寫下「留友看極端女權（激女）的人對這個世界的惡意」、「還有很多惡意言論的帳號都很認真有在貢獻追蹤人數，你們的人生這麼沒價值嗎」等話語，甚至使用表情符號來描述「妳有拳（暗示女拳或女權），我有腳唷」這句話，試圖幽默化解爭論。

貼文曝光後，反而再度引爆不同立場網友論戰，一派支持者認為應更加包容跨性別者與性別氣質多元者，並主張公共廁所應朝向性別友善與不分性別方向發展；一派人則強調，女廁本就屬於「生理女性」的安全空間，認為生理男性進入女廁會讓女性感到不安，質疑那些所謂支持者的「包容」，是否建立在女性的退讓或承擔風險之上，同時提質疑Fumi阿姨雙標，把女性表達對於生理男的恐懼，故意扭曲成「惡意」。

另有不少網友跳出來指出，女性長期承受偷拍或其他性暴力的經驗，因此女廁自然成為重要的安全場域，認為在整個社會性別制度與風氣尚未完善之前，都不應要求女性承擔他人的困境，同時斥責Fumi阿姨，「什麼叫你可以去男廁？你本來就該去男廁」、「那就去男廁，而不是嘴巴說的好聽轉頭依然繼續進女廁」「憑什麼捍衛自己的權益要被叫極端女權啊，你也是在捍衛自己的權益不是嗎？」、「你超在意好嗎，不然當初幹嘛進女廁？拜託別嘴上說你愛所有女性，但實際行為根本不尊重女性」。

此外，Fumi阿姨使用表情符號的留言內容，引發部分網友怒火，「『女人再吵就踢死妳』的意思嗎？」、「果然是打過女人的男人，一開口就是威脅」、「所以到頭來你跟那個阿婆一樣看女生好欺負嘛」、「馬上就跟你列的第5點矛盾欸，骨子裡認為暴力便可以解決問題」、「你不是學歷很高嗎？應該邏輯很好才對啊，怎麼只想用暴力呢？」、「講一講不高興就訴諸暴力，看來你還沒擺脫你生理性別的刻板形象耶」、「一言不合就威脅使用暴力，很好的證明為什麼女性不願意生理男進入女性區域」。

相關新聞請見：

大學男女混宿遭偷拍 國內外都有案例

上個廁所也有事？男子帶稚齡女兒進男廁竟捱揍

拒中性廁所？怕被羞辱「大姨媽來」 英國女學生寧願憋尿

超扯！自稱「偽娘」男子硬闖女湯共浴 被旅日台女抓包砲轟

「她」讓2女囚懷孕後移男監 「跨性別女受刑人」控訴慘遭霸凌

戰鬥機或芋頭？北捷踹飛逼讓座嬤 「Fumi阿姨」高EQ神回性別疑問

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法