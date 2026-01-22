詹能傑剛過40歲生日竟永別 ｢同年同日生｣友人淚崩：都沒想想家人

基隆市消防局安全衛生科長余宗庭（右）與救人殉職的小隊長詹能傑，是同年同月同日生的好兄弟，2人2023年生日時一起慶生切蛋糕。（記者林嘉東翻攝）

基隆市「台北生活家」社區民宅昨天深夜惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困民眾，將自己的呼吸面罩讓出後不幸殉職。與詹員「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說，詹員上個月20日才剛過40歲生日，他接獲詹員獲救命危消息趕到醫院，在醫院外雙手合十不斷祈求奇蹟出現，掩面哭說：「你把保命的呼吸給受困民眾，都沒想想家人，沒想想兄弟！」

余宗庭淚崩感嘆，他與詹是情同手足的好兄弟，詹責任心太強，才剛開心過完生日卻把妻小留下，「真的太傻了」；12月20日一起過40歲生日，沒多想想家人，女兒才10歲，如果當初決定更周延，結果會不一樣。

2人以前都在信義分隊，「我們認識超過10年了，最巧的是，我們2個是同年同月同日生。」余宗庭紅著眼眶回憶，自己家中沒有兄弟，這份難得的巧合，讓2人從同事昇華成如同親手足般的關係；每年12月20日，他都會與詹一起過生日，去年他剛升安全衛生行政科長比較忙，還打電話「請假」，想不到會錯過兄弟最後一次慶生。

余宗庭表示，10年前認識詹能傑時，詹就是一個「會搶著把事情做好」的人，即便不是分內的事；7年前他擔任信義分隊分隊長，詹還是他的部屬，總會把一切事情都處理好，不用他擔心，是一個認真積極的隊員，但是這次就太積極。

余宗庭今天凌晨獲知詹員受困獲救被送醫，跟著救護車趕到醫院急診室外守候，企盼奇蹟出現，余說，當時他掩面邊哭罵詹，怎麼這麼傻，到底在衝什麼，平常衝就算了，這個時候還這麼衝，把保命的面罩給別人，沒想想家人、沒想想兄弟。

余宗庭說，詹能傑警專23期畢業、消防資歷19年，曾參與過國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事故及花蓮雲門翠堤大樓震災等無數救援任務。

