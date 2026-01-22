為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詹能傑剛過40歲生日竟永別 ｢同年同日生｣友人淚崩：都沒想想家人

    2026/01/22 16:00 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市消防局安全衛生科長余宗庭（右）與救人殉職的小隊長詹能傑，是同年同月同日生的好兄弟，2人2023年生日時一起慶生切蛋糕。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局安全衛生科長余宗庭（右）與救人殉職的小隊長詹能傑，是同年同月同日生的好兄弟，2人2023年生日時一起慶生切蛋糕。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市「台北生活家」社區民宅昨天深夜惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困民眾，將自己的呼吸面罩讓出後不幸殉職。與詹員「同年同月同日生」的基隆市消防局安全衛生科長余宗庭說，詹員上個月20日才剛過40歲生日，他接獲詹員獲救命危消息趕到醫院，在醫院外雙手合十不斷祈求奇蹟出現，掩面哭說：「你把保命的呼吸給受困民眾，都沒想想家人，沒想想兄弟！」

    余宗庭淚崩感嘆，他與詹是情同手足的好兄弟，詹責任心太強，才剛開心過完生日卻把妻小留下，「真的太傻了」；12月20日一起過40歲生日，沒多想想家人，女兒才10歲，如果當初決定更周延，結果會不一樣。

    2人以前都在信義分隊，「我們認識超過10年了，最巧的是，我們2個是同年同月同日生。」余宗庭紅著眼眶回憶，自己家中沒有兄弟，這份難得的巧合，讓2人從同事昇華成如同親手足般的關係；每年12月20日，他都會與詹一起過生日，去年他剛升安全衛生行政科長比較忙，還打電話「請假」，想不到會錯過兄弟最後一次慶生。

    余宗庭表示，10年前認識詹能傑時，詹就是一個「會搶著把事情做好」的人，即便不是分內的事；7年前他擔任信義分隊分隊長，詹還是他的部屬，總會把一切事情都處理好，不用他擔心，是一個認真積極的隊員，但是這次就太積極。

    余宗庭今天凌晨獲知詹員受困獲救被送醫，跟著救護車趕到醫院急診室外守候，企盼奇蹟出現，余說，當時他掩面邊哭罵詹，怎麼這麼傻，到底在衝什麼，平常衝就算了，這個時候還這麼衝，把保命的面罩給別人，沒想想家人、沒想想兄弟。

    余宗庭說，詹能傑警專23期畢業、消防資歷19年，曾參與過國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣號事故及花蓮雲門翠堤大樓震災等無數救援任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播