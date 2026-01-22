為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北科附工校長不適任被「改任」 教團肯定國教署、校長駁斥指控

    2026/01/22 16:36 記者鄭淑婷／桃園報導
    北科附工。（資料照）

    北科附工。（資料照）

    國教署對北科附工校長楊青山啟動不適任校長調查，教育部昨日證實已函請國立台北科技大學儘速指派代理校長及辦理校長遴選作業，桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕表示，除肯定國教署啟動實質處理，也要求全面檢討現行不適任校長處理機制的制度性缺陷。

    楊青山前年8月到任至今僅1年多，他回應，桃學產的指控與事實不符，將保留法律追訴權。

    桃學產表示，去年5月至10月起即多次以正式函文，要求國教署針對楊青山依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項包括校務處理失當、疑涉掩蓋校內職場霸凌與重大勞動管理爭議等，例如校安人員報到爭議與後續裁罰，以及違法收取學生費用、公開羞辱學生與服儀爭議、以及校務延宕等多項具體事實。

    桃學產表示，肯定國教署對此案「有處置」，但即便案子已走到「改任」結論，仍暴露出現行不適任校長制度對校園風險控管過於寬鬆的核心問題，尤其幾乎沒有「停職/停聘」的明確規範，導致爭議校長仍可持續影響校園，且處理期程過長，校園承受的治理成本卻無人負責，尤其當檢舉涉及權力不對等情境，拖延本身就是二次傷害，更值得檢討的是，主管機關依法應於接獲檢舉後於2個工作日內交由審查小組審查，並於20日內書面通知是否受理，但本會曾因逾期未收到是否受理的回覆而正式函請國教署依法函復，凸顯制度在實務上仍有落差。

    桃學產另表示，與不適任教師機制相比，校長制度更缺乏即時防護與時程壓力，除少數需另依其他法律啟動的停職情形外，欠缺一套標準化、可預期、可即時隔離風險的機制，且不適任校長僅用「請假」、「暫調職務」而非「停職」的方式處理，顯見教育行政機關對於不適任校長的處置更為溫和，卻造成師生權益長期暴露於風險，也使吹哨者承受更高壓力。

    桃學產也向國教署提出具體訴求，包括公布處置、補齊停職制度、縮短期程並建立吹哨者保護，修法增訂校長案件的即時風險處置，以及縮短調查與審議時程、強化督導與逾期責任，同時建立吹哨者與證人保護的剛性配套，並強調校園不是權力試煉場，師生不是制度缺陷的代價。

