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    秦剛被「免職」 中國外交部官網火速除名

    秦剛今天在中共人大常委會被免去外交部部長職務後，中國外交部官網晚間也火速下架有關秦剛的相關資訊。（擷取自中國外交部官網）

    秦剛今天在中共人大常委會被免去外交部部長職務後，中國外交部官網晚間也火速下架有關秦剛的相關資訊。（擷取自中國外交部官網）

    2023/07/25 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國前外交部長秦剛失蹤已滿一個月，今天在中共人大常委會決議免去他的外交部長職務後，中國外交部官網晚間已火速下架有關秦剛的相關資訊。不過網友仍紛紛留言敲碗，希望知道「他到底犯什麼事了，難道不應該給廣大民眾一個交代嗎？」。

    秦剛自上月25日出席公開活動至今行蹤成謎，引起各界猜測其「消失」原因。中國全國人大常委會第四次會議今在北京人民大會堂舉行，並經會議表決，決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命王毅為外交部部長。這波「高層異動」消息公開後的幾分鐘就竄上微博與百度熱搜的第一名，外交部火速在官網下架秦剛的消息，在部長簡歷的欄位裡只剩「信息更新中……」，引起中國網友熱烈討論。

    有中國媒體人在微博貼文表示，中國外交部官網已搜尋不到有關「秦剛」的内容，而其他外交官員如王毅、馬朝旭、劉建超都可以正常顯示。消息一出，許多中國網友也在貼文底下紛紛表示看法，「趙立堅喜極而泣」、「這屬不屬於隱匿、竄改歷史？」、「政府:有些事情屬於機密，暫時不好公開」、「他到底犯什麼事了，難道不應該給廣大民眾一個交代嗎」、「才剛上任不久就被免職，非同一般阿」。

    秦剛原來在中國外交部官網的部長欄目裡有照片及簡歷。（擷自中國外交部網站）

    秦剛原來在中國外交部官網的部長欄目裡有照片及簡歷。（擷自中國外交部網站）

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